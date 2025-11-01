I colori di iPhone 18 Pro sbarazzeranno il campo dalla noia

iPhone 18 Pro potrebbe avere diverse novità tecniche ma anche qualcuna estetica. Nuovi colori più intensi e personali come Caffè, Borgogna e Viola.

La fonte è il leaker cinese Instant Digital, che aveva correttamente anticipato alcune delle novità di iPhone 17.

La possibilità di avere colori più accattivanti deriva dall’abbandono del titanio e dell’acciaio e dall’uso intensivo dell’alluminio per il dorso. L’alluminio si presta infatti maggiormente a produrre telefoni con tinte più ricche rispetto ai classici argento, oro e nero che hanno dominato finora.

Caffè, Borgogna e Viola

Quest’anno Apple ha già sperimentato con successo tonalità più decise, introducendo per la prima volta un iPhone Pro arancio. Il buon riscontro sembra aver convinto l’azienda a proseguire su questa strada.

Caffè richiama un marrone profondo, terroso, con un carattere deciso ma elegante: una novità assoluta per la linea Pro.

Borgogna appartiene alla famiglia dei rossi. Già in passato si era parlato di un rosso scuro per iPhone 17 e 16, ma qui si tratta di una sfumatura diversa, che tende al vino con tracce di marrone o viola, lontana dal tradizionale Product (RED).

Viola, soprattutto in versione calda e desaturata, si colloca tra rosso e blu, con una presenza scenica meno tecnica e più fashion. Non sarebbe una prima assoluta: Apple ha già proposto varianti viola su diversi modelli, incluso iPhone 14 Pro.

Le stesse fonti indicano che per iPhone 18 Pro potrebbe non esserci un’opzione nera o grigia, due delle tonalità più classiche finora disponibili nella gamma Pro.

Le specifiche attese oltre i colori

Oltre alla tavolozza, le indiscrezioni parlano di un pacchetto tecnico ambizioso: chip A20 prodotto a 2 nm, modem C2, fotocamera principale a apertura variabile e una semplificazione del Camera Control laterale. Un’evoluzione che punta a migliorare efficienza, connettività e versatilità fotografica, senza stravolgere l’impianto del design.