Boox Mira Pro è lo schermo e-ink con tutti i colori che non ti aspetti

Quando si parla di tecnologia e-ink, almeno al momento, la memoria corre subito al bianco e nero. Eppure esiste anche la tecnologia Color E Ink, che nonostante gli indubbi passi avanti, richiede ancora numerosi compromessi: dalle tinte non ancora perfette alla bassa frequenza di aggiornamento, fino a un effetto granuloso assente invece nei tradizionali schermi in bianco e nero. Questo però non frena i produttori, e tra questi Onyx International, che ha appena presentato il suo nuovo monitor a colori da 1.900 dollari, pensato per essere collegato a PC o Mac.

Boox Mira Pro, questo il nome del display, sfoggia un pannello da 25,3 pollici con risoluzione 3.200 × 1.800 pixel in formato 16:9, evoluzione diretta dei precedenti modelli monochrome dell’azienda. Grazie alla tecnologia E Ink Kaleido 3, può riprodurre fino a 4.096 colori, ma qualità d’immagine e frequenza di aggiornamento varieranno a seconda dei quattro profili preimpostati con velocità maggiori, che comporteranno un effetto “ghosting” più evidente.

Sul retro trova spazio una porta HDMI standard, una mini HDMI, un ingresso USB‑C e una DisplayPort. L’inconfondibile supporto richiama il design dell’Apple Studio Display, pur offrendo anche un attacco VESA per il montaggio a muro.

Finora Onyx Boox si è distinta nel mercato degli e‑reader e dei tablet E Ink con sistema Android, un’alternativa che unisce il comfort visivo e l’autonomia degli schermi a inchiostro elettronico alla libertà di scaricare app e contenuti da Google Play, lontano dagli ecosistemi chiusi degli altri produttori.

I monitor E Ink non sono una novità assoluta, esistendo già soluzioni in bianco e nero o il modello a colori di Dasung.

Per esempio, Dasung propone già un pannello E Ink a colori da 25,3 pollici con refresh rate di 33 Hz a circa 2.000 dollari, mentre Acogedor ha in catalogo alcune versioni più compatte in bianco e nero. Esistono inoltre schermi E Ink generici pensati per essere collegati a un Raspberry Pi.

Tuttavia, Onyx Boox rimane il marchio più noto in questo settore e il suo Mira Pro vanta un design decisamente più curato rispetto all’alternativa di Dasung.