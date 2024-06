Amazon sconta iPad Pro 11 pollici, ribasso del 15%

Pubblicità

Su Amazon arriva il primo, consistente sconto sugli iPad Pro M4. Sì, parliamo dei tablet di nuova generazione che nella versione da 11″ scende a 1469 €, il 15% in meno del prezzo ufficiale Apple.

Questi modelli, come tutti gli altri, hanno una superiore qualità costruttiva rispetto a tutto quanto abbiamo visto oggi. Ma le loro differenze con gli iPad M2 sono tantissime; noi le abbiamo esposte in un articolo specifico.

Ma in sintesi si distinguono dagli M2 per

Nuovo design più sottile (solo mezzo centimetro)

Display Ultra Retina XDR OLED da 11″ o 13″

CPU M4 fino a 10 core e GPU 10 core

Fotocamera frontale orizzontale da 12MP

Fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone

Compatibile con la nuova Apple Pencil Pro

Compatibile con la nuova Magic Keyboard cpn trackpad a feedback aptico

A chi ci legge è forse inutile ricordare che iPad Pro è la piattaforma idea per creativi e per tutti coloro che devono lavorare professionalmente su contenuti che prevedono potenze di calcolo elevate anche mentre sono in mobilità e quindi se vi interessano, l’occasione è importante.

Fino ad oggi su Amazon i prezzi di iPad M4 sono stati abbastanza stabili e molto vicini a quelli proposti da Apple. Il piccolo sconto dei giorni scorsi oggi è diventatao, invece, decisamente importante.

A 1469 € per la versione solo Wi-Fi da 512 GB, si risparmiano 250 €. Un’ottimo sconto che, magari, permette di investire su accessori come custodie, la nuova tastiera Magic Keyboard per iPad o la Apple Pencil Pro.

