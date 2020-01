Trapano Bosch GSB 18V-21 con set di accessori: solo 169,75 euro

Non è smart e non è digitale, ma per la casa, per un regalo in famiglia oppure per un conoscente appassionato è il top. Stiamo parlando del Bosh GSB 18V-21 Professional, un trapano avvitatore a batteria con un importante set di accessori in vendita oggi in grande sconto: solo 169,75 euro spedito a casa vostra.

E’ leggero, portatile e facile da usare, grazie alla compatta concezione a batteria e al peso di soli 1,6 kg e ha un mandrino autoserrante con apertura da 1,5 sino a 13 mm. Monta inoltre un LED che consente di utilizzarlo anche in punti scarsamente illuminati ed è molto durevole per via della carcassa ingranaggi in metallo e del sistema Electronic Cell Protection (ECP) che protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica completa.

La batteria in dotazione è compatibile con tutti gli utensili Bosch Professional della relativa classe di tensione ed è utilizzabile su qualsiasi utensile Bosch Professional da 18 Volt.

Grazie alla funzione d’inversione della rotazione consente d’inserire e serrare viti, oppure di rimuoverle ed allentarle. Inoltre questo trapano è dotato di funzione di percussione, perciò funziona senza problemi anche sul cemento armato e su tutte quelle superfici più resistenti alla perforazione.

Nella confezione che è oggi in sconto trovate anche 40 accessori, una valigetta per il trasporto e una batteria di riserva. In pratica una dotazione da perfetto bricoleur…

Il set completo era già andato in offerta per il Cyber Monday ad un prezzo più basso di quello al quale viene offerto oggi. In ogni caso si tratta di uno sconto eccellente: nei negozi questo utensile nella configurazione cui l’offre Amazon costa tra i 250 e i 300 euro. Su Internet si trova a 200 euro, nessuno lo presenta al prezzo di oggi.

