Brasile, nuova multa a Apple per gli iPhone venduti senza alimentatore

Giovedì 13 ottobre un tribunale brasiliano ha sanzionato Apple per 100 milioni di real (circa 19 milioni di euro) stabilendo che i caricabatteria devono essere inclusi con gli iPhone venduti nel paese.

A riferirlo è Reuters spiegando che una Corte di San Paolo si è pronunciata contro Apple nell’ambito di un’azione legale presentata da un’associazione per la difesa di mutuatari, consumatori e contribuenti, secondo la quale Apple commette un illecito vendendo telefoni senza caricabatterie.

Apple ha fatto sapere che impugnerà la decisione. La Mela ha più volte spiegato che la decisione di non vendere gli iPhobe con l’alimentatore di serie nasce dalla volontà di ridurre le emissioni di carbonio.

«È evidente che, con la giustificazione di una “iniziativa green”, il convenuto impone al consumatore l’acquisto obbligatorio di adattatori per la ricarica che in precedenza erano inclusi con il prodotto», si legge nella decisione del tribunale.

Il sito Estadão riferisce che, oltre alla sanzione, Apple in Brasile dovrà vendere gli iPhone con gli alimentatori di serie e fornire questi ultimi agli utenti che hanno acquistato suoi prodotti dal 13 ottobre in poi.

A settembre di quest’anno il Ministero della Giustizia brasiliano aveva ordinato a Apple di fermare la vendita di iPhone senza caricabatteria, sanzionando inoltre l’azienda per 2,4 milioni di euro ritenendo che il prodotto offerto in questo modo ai consumatori fosse incompleto.

Apple ha più volte spiegato che, rimuovendo dal packaging di iPhone gli alimentatori e gli EarPods, permette di ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 ed evitare l’estrazione e l’utilizzo di materiali preziosi. Con questa soluzione il packaging è anche più piccolo e leggero, così è possibile spedire il 70% di confezioni in più per pallet. Insieme, questi cambiamenti consentono di evitare l’immissione nell’atmosfera di oltre 2 milioni di tonnellate di CO2 all’anno: come se ogni anno si togliessero quasi 450.000 auto dalle strade. Apple è convinta che non includere gli alimentatori è stata una scelta “audace ma necessaria per il nostro pianeta”.