Microsoft Seeing AI legge i bugiardini dei farmaci su iPhone

Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone e l’app sviluppata da Microsoft Seeing AI legge il bugiardino all’utente: l’ultima versione dell’app, la numero 4.3.6, è infatti capace di leggere i codici a barre per mostrare gli ingredienti, le istruzioni e altre informazioni di quella particolare medicina, evitando così di doversi andare a cercare le informazioni online.

Un’applicazione di questo genere è tanto utile a un infermiere quanto all’utente più comune, specie se ha difficoltà a leggere i caratteri microscopici dei foglietti illustrativi.

Anche se l’app è localizzata anche in lingua italiana (da maggio 2020), al momento questa nuova funzione è disponibile soltanto negli Stati Uniti e nel Regno Unito e per i soli prodotti dell’azienda sanitaria Haleon, multinazionale britannica con sede a Weybridge, nel Surrey, conosciuta principalmente per alcuni dei suoi prodotti come il dentifricio Sensodyne, gli antidolorifici Panadol e Advil e le vitamine Centrum.

Il lancio di questa nuova funzione è stato commentato dalle due aziende, Microsoft e Haleon, attraverso un comunicato stampa:

Il lancio arriva oggi in onore della Giornata mondiale della vista e consentirà alle persone di ascoltare le informazioni riportate nei bugiardini dei medicinali scansionando il codice a barre dei prodotti Haleon. Gli utenti non vedenti, che hanno difficoltà a leggere o hanno una scarsa alfabetizzazione, possono utilizzare l’app per scansionare più di 1.500 prodotti Haleon come Advil, Excedrin, Theraflu, Emergen-C e altri, e il loro dispositivo leggerà le informazioni sul prodotto, le istruzioni, gli ingredienti e altri dettagli importanti.

Questa collaborazione è il risultato di una delle prime nuove iniziative con cui Haleon mira a sostenere l’inclusività nel settore della salute. Non sappiamo se per il futuro c’è da aspettarsi anche altro, nel frattempo è comunque bello sapere che le persone con disabilità visive ora possono accedere più facilmente e in maniera indipendente alle informazioni sui farmaci che stanno prendendo o che vorrebbero assumere. Almeno per quelli che usano un dispositivo iOS.

Ricordiamo che questa geniale app di Microsoft per iPhone offre svariate utili funzioni: basta inquadrare etichette, cartelli e altre scritte brevi con la fotocamera per ottenere la lettura automatica del testo scritto. Riconosce amici e familiari descrivendone i volti e anche le espressioni. Sempre tramite la fotocamera identifica al volo le banconote, accompagna l’utente alla scansione dei codici a barre sulle confezioni dei prodotti aiutandolo a inquadrare correttamente tramite una guida sonora.

L'app Seeing AI di Microsoft è gratuita e si scarica da questa pagina di App Store in versione universale per iPhone e iPad; una versione per Android sarà disponibile «in futuro».