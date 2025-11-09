Facebook Twitter Youtube

In brevetto Apple la Magic Keyboard ancora più sottile con trackpad integrato

Apple ha depositato richiesta di brevetto per un trackpad reingegnerizzato che promette “robusto feedback aptico”, in un design più sottile e senza batteria.

Nel brevetto scovato dal sito Macobserver la Mela descrive un insieme di peculiarità che dovrebbero permettere di offrire un accessorio per Mac e iPad più sottile, il tutto gestito da un controller per tastiera e trackpad che sfrutta un’unica scheda logica, elemento che permette di risparmiare spazio e ridurre i componenti.

Dal brevetto si evince che Apple sta sperimentando un nuovo layout aptico che sposta l’attuatore da sotto il trackpad al lato di quest’ultimo, permettendo di ridurre lo spessore e preservando allo stesso tempo la precisione tattile che l’utente si aspetta da MacBook e Magic Trackpad.

L’erogazione dell’energia sfrutta un banco di condensatori che scaricano le cariche accumulate per il sistema tattile ad alta densità, eliminando la necessità di una batteria, quello che nell’insieme si dovrebbe presentare come un accessorio leggero e facile da collegare e scollegare.

Cosa cambia rispetto a trackpad e Magic Keyboard attuale

Come accennato, gli attuali trackpad di Apple sfruttano tipicamente un attuatore collocato sotto la superfice touch, che obbliga ad aumentare lo spessore dell’alloggiamento che ospita il trackpad, e a sfruttare una batteria quando il trackpad è usato come accessorio esterno. Il nuovo sistema sposta l’attuatore sul lato, fa affidamento a condensatori per ottenere brevi scariche di potenza e integrare la logica di controllo in un’unica scheda. L’attuatore può essere ospitato anche nei punti di appoggio dei polsi, elemento che aiuta a sostenere posture confortevoli e migliorare la disposizione.

Apple registra annualmente centinaia di brevetti

Ricordiamo che Apple presenta annualmente decine e decine di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare lasezione dedicata di macitynet.

