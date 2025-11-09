Recensione caricatore veloce per iPhone Ugreen MagFlow 3-in-1, da comprare se il prezzo non vi spaventa

Lo standard di ricarica Qi 2.2 rappresenta un passo avanti importante per la ricarica wireless, capace di spingere le piastre fino a 25W costanti. Se si pensa che solo due o tre anni fa la norma erano 7,5W e che il primo MagSafe sembrava un miracolo con i suoi 15W, è facile capire quanto l’evoluzione sia rapida e significativa.

L’attenzione sull’argomento cresce ulteriormente se si considera che tutti gli iPhone 16 Pro e i nuovi iPhone 17 e 17 Pro sono compatibili con questa tecnologia, che consente ad esempio di portare al 50% un iPhone 17 Pro in circa mezz’ora. Il problema, per ora, è che i caricabatterie Qi 2.2 sul mercato sono pochissimi. Qualcuno però c’è, come Ugreen MagFlow 3-in-1 Qi 2.2, che abbiamo utilizzato per la nostra recensione.

Il MagFlow 3-in-1 non è interessante solo perché è uno dei primi prodotti di questo tipo, ma anche perché è in grado di ricaricare tre dispositivi insieme — iPhone, AirPods e Apple Watch — praticamente alla massima potenza.

Design e materiali

Ugreen MagFlow 3-in-1 Qi 2.2 è un dispositivo compatto e pieghevole, facilmente trasportabile e ideale per chi vuole ridurre al minimo il numero di caricabatterie da portare con sé. Si apre con un movimento semplice e rimane stabile grazie a una base ben bilanciata.

La superficie magnetica trattiene con sicurezza l’iPhone sia in verticale sia in orizzontale, rendendolo perfetto anche per la modalità StandBy. Nella confezione si trova un alimentatore da 45W, sufficiente a sostenere il carico complessivo del sistema.

Dal punto di vista costruttivo, Ugreen MagFlow lascia un’impressione di qualità media. Meccanicamente funziona bene, la cerniera è solida, ma sarà da verificare nel tempo la sua resistenza all’uso continuo.

Le plastiche sono invece l’aspetto meno convincente: risultano un po’ economiche e non all’altezza del resto della costruzione. In compenso il corpo resta leggero e stabile, e l’intero sistema si richiude in modo ordinato, occupando pochissimo spazio in borsa o su una scrivania.

Prestazioni e potenza reale

Durante i test il MagFlow ha mostrato prestazioni di rilievo, con un sistema di gestione termica efficiente: non abbiamo riscontrato cali di potenza né surriscaldamenti evidenti. I tempi di ricarica dei singoli dispositivi sono sostanzialmente quelli indicati da Apple: circa settanta minuti per un Apple Watch Series 7, poco meno per un Apple Watch 11; un’ora e quaranta per la custodia degli AirPods con auricolari scarichi; circa un’ora e mezza per l’iPhone.

Ricaricando tutti e tre i dispositivi completamente scarichi si arriva a circa un’ora e cinquanta minuti. Il motivo è che la somma della potenza massima richiesta da iPhone (35W), Apple Watch (7W) e AirPods (5W) supera leggermente la potenza disponibile dal caricatore da 45W. In compenso, il bilanciamento della distribuzione energetica è efficace e non si notano rallentamenti eccessivi.

Un dettaglio tecnico interessante riguarda il consumo a riposo: con nessun dispositivo in carica, il MagFlow assorbe circa 3W, un valore superiore a quello dichiarato dal produttore (≤1W). Non si tratta di un consumo elevato, ma è comunque comparabile a quello di una piccola lampadina LED moderna.

Uso quotidiano e praticità

Detto di qualità costruttiva e consumi, va sottolineato quanto Ugreen MagFlow 3-in-1 Qi 2.2 sia pratico. Grazie alla sua forma compatta e alle caratteristiche tecniche, si adatta perfettamente sia all’uso domestico sia al viaggio.

Sul comodino diventa una base stabile per ricaricare tutti i dispositivi senza cavi in vista, mentre in trasferta si piega fino a occupare pochissimo spazio.

Il caricatore per Apple Watch è retrattile e scompare quando non serve, lasciando un profilo meni ingombrante. Anche l’alimentatore può essere riposto facilmente: per eliminare più cavi e caricabatterie, in questa ottica, è un vantaggio notevole.

Prezzo e concorrenza

Il principale limite del MagFlow 3-in-1 Qi 2.2 è il prezzo: 139 euro. Anche se si trovano offerte periodiche, resta una cifra alta per un accessorio di questo tipo. Tuttavia, non esistono oggi alternative dirette in grado di offrire la stessa combinazione di potenza, compattezza e compatibilità Qi 2.2.

Prodotti concorrenti come quelli di Belkin o Anker costano di più o non sono ancora disponibili. In questo contesto, il MagFlow rappresenta un compromesso equilibrato: non è certamente economico, ma è il modo più accessibile per avere una vera base 3-in-1 con ricarica completa e simultanea.

Il MagFlow 3-in-1 Qi 2.2 non è perfetto e non è economico, ma offre ciò che pochi altri riescono a garantire: ricarica simultanea e veloce di iPhone, Apple Watch e AirPods in un formato compatto e portatile. È pensato per chi vuole liberarsi dei cavi e dei caricabatterie separati, ottenendo fin da subito tutti i benefici del nuovo standard Qi 2.2.

Nel complesso, il bilancio resta positivo. Il MagFlow 3-in-1 Qi 2.2 si conferma uno dei caricabatterie più avanzati e completi oggi disponibili, una soluzione per chi ha molti prodotti Apple e vuole sperimentare da subito la piena potenza della ricarica Qi 2.2.

In sostanza se siete disponibili a spendere quel che cosa, farà egregiamente il suo lavoro facendovi risparmiare tempo.

Pro e contro

Pro

compatto e facilmente trasportabile

ricarica simultanea alla massima potenza per iPhone, Apple Watch e AirPods

alimentatore da 45W incluso

ottima gestione termica e stabilità del magnete

Contro

plastiche migliorabili

prezzo ancora alto

cerniera un po’ rigida

consumo a riposo superiore al dichiarato

Prezzo al pubblico

Ugreen MagFlow 3-in-1 costa, a meno di sconti e coupon che potente verificare nella pagina di Amazon, 109 € IVA compresa.

