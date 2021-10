BTicino GREEN’UP, nuove wallbox e stazioni di ricarica per veicoli elettrici

BTicino ha presentato le nuove stazioni di ricarica Green’Up che, oltre ad essere sicure e resistenti, integrano funzioni innovative come la possibilità di controllare e gestire a distanza la ricarica elettrica del proprio veicolo attraverso lo smartphone, il tablet o il computer, utilizzando l’applicazione dedicata EV CHARGE. Sono adatte a tutti gli ambienti, da quelli residenziali, alle aziende e ai luoghi pubblici del terziario.

Le colonnine Green’Up Premium rappresentano una nuova soluzione per la ricarica di auto elettriche e sono state pensate per essere installate a pavimento o a parete in ambienti all’aperto. Sono resistenti agli urti e alle intemperie, smart e totalmente comunicanti, attraverso l’applicazione EV CHARGE di BTicino, comunicano via Bluetooth o su rete IP e sono compatibili con i sistemi operativi esistenti e totalmente aperte nei confronti di applicazioni di terze parti (protocollo OCPP). Il sistema di identificazione per lettore di badge RFID (opzionale), incorporato nel terminale, permette l’attivazione delle prese.

“Con il nuovo sistema di ricarica dei veicoli elettrici Green’Up, abbiamo voluto unire la sicurezza, la resistenza e la semplicità di utilizzo all’elemento smart, nostro tratto distintivo – ha dichiarato Paolo Gaboli Direttore Marketing Bticino – Controllare il consumo di energia e gestire la ricarica dell’auto elettrica, anche da remoto, direttamente da smartphone, tablet o pc, è il vero valore aggiunto che offriamo. Al centro della svolta ecologica legata al trasporto privato a zero emissioni ci sono i dispositivi con i quali ricaricare le batterie delle vetture elettriche in casa e in azienda e BTicino vuole offrire il proprio contributo rendendone l’utilizzo il più comodo e facile possibile”.

Green’Up Premium è adatta a qualunque modello di veicolo elettrico e garantisce tempi di ricarica ridotti (da 1h fino a 30 min in trifase).

Grazie all’applicazione “EV CHARGE”, è possibile controllare e analizzare il consumo di energia elettrica, gestire la ricarica dell’auto direttamente da smartphone, tablet o computer, oltre che programmare l’orario in cui avviare la ricarica del veicolo (ad esempio quando le tariffe orarie dell’energia sono più economiche), abbassare la potenza (A o kW) erogabile dal dispositivo, verificare costantemente lo stato dell’impianto elettrico e risolverne in modo rapido i problemi.

Le stazioni di ricarica Green’Up, attraverso un rilevatore di guasti (in dc), integrano la protezione in corrente continua. Per le nuove stazioni la protezione è assicurata da interruttori magnetotermici-differenziali di tipo F, che consentono anche di ridurre i costi dovuti ai differenziali di tipo B precedentemente necessari.

