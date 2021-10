Samsung Unpacked 2 sfida Apple e Google

A sopresa Samsung annuncia la presentazione Unpacked Part 2 per mercoledì 20 ottobre, andando a infittire il calendario degli appuntamenti della prossima settimana

Da lunedì a mercoledì, dal 18 al 20 ottobre 2021, Apple, Google e Samsung sveleranno i loro ultimi prodotti un giorno dopo l’altro. Insomma, sembra che nessuno dei colossi della tecnologia abbia voluto lasciare gli altri liberi e indisturbati. Con il nuovo annuncio di Samsung, la tabella di marcia è adesso ancor più fitta: evento Apple Unleashed lunedì 18 ottobre e un evento Samsung Unpacked Part 2 il 20 ottobre. Nel mezzo, c’è il lancio di Google del Pixel 6.

L’evento di Samsung intitolato Galaxy Unpacked Part 2 è virtuale: segue il primo Unpacked di agosto 2021, dove hanno trovato i natali il Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G.

Come per Apple, l’invito di Samsung non rivela dettagli specifici, ma indica la data e spiega che l’evento sarà in diretta su samsung.com. Separatamente, Samsung ha annunciato che l’evento sarà trasmesso in streaming dalle 16:00 e ha anche dato alcuni indizi sulle presentazioni:

I nostri utenti sono sfaccettati e vivono la vita in tanti modi colorati, interessanti e unici”, ha affermato l’azienda. “In quanto tale, la tecnologia che usano ogni giorno dovrebbe riflettere la loro individualità. Unisciti a Galaxy Unpacked Part 2 il 20 ottobre per vedere come Samsung sta aprendo nuove esperienze per l’espressione di sé attraverso la tecnologia

In confronto, l’annuncio di un evento da parte di Google è stato più semplice. Big G lo ha chiamato specificamente “Pixel Fall Launch” con in bella mostra il terminale Pixel. Questo evento sarà trasmesso in streaming dalle 19:00 di martedì 19 ottobre.

L’evento Unleashed di Apple darà il via al trio quando inizierà lo streaming dalle 19:00 di lunedì 18 ottobre. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, ma si prevede che l’evento vedrà il lancio di nuovi modelli di MacBook Pro, insieme ad AirPods 3.

Per seguire l’evento Apple l’appuntamento è per le ore 19 Italiane del 18 Ottobre con la diretta e la classica trascrizione di macitynet.it.