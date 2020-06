Buffalo MiniStation Safe è il disco portatile che prevede i guasti

Buffalo MiniStation Safe è il nuovo disco portatile ideato per gli utenti che devono conservare e trasportare dati personali e di lavoro: offre capacità fino a 5 terabyte e due soluzioni per aumentare la sicurezza: uno contro le cadute accidentali e un sistema in grado di prevedere i possibili guasti per informare preventivamente l’utente.

Per la protezione fisica dei dati l’unità è in grado di resistere a urti, vibrazioni e cadute fino a una altezza di 75 centimetri, quella tipica delle scrivanie. Oltre al resistente chassis antiurto, i progettisti hanno applicato un sistema di cuscinetti in gomma interni su cui poggia il disco fisso, in grado di attutire brusche sollecitazioni e vibrazioni. Risulta protetto anche il connettore USB 3, posizionato all’interno di un incavo realizzato su misura, in questo modo accoglie perfettamente il terminale del cavo, riducendo i rischi di distacchi accidentali e falsi contatti.

La sicurezza dei dati memorizzati su Buffalo MiniStation Safe è incrementata dalla funzione Predictive Breakdown. Questo sistema tiene costantemente monitorato lo stato del disco, segnalando all’utente la normale operatività con un LED di luce verde. Se il sistema prevede possibili problemi l’utente viene informato con una luce LED di colore arancione, indicando così la necessità di prendere provvedimenti immediati , come per esempio il trasferimento e la copia dei dati memorizzati dal disco esterno al computer o su un’altra unità. In caso di guasto in corso il problema viene segnalato con entrambi i LED verde e arancione accesi e lampeggianti.

Buffalo MiniStation Safe è compatibile sia con i Mac, minimo MacOS 10.11 e successivi, sia con i computer PC Windows, minimo Windows 8, e Windows 10. Il prezzo parte da 84,90 euro Iva inclusa per il modello da 1 terabyte: sono disponibili anche le versioni da 2TB, 4TB e fino a un massimo di 5 terabyte. Tutti i modelli misurano 79,5 x 119 mm mentre l’altezza cambia a seconda della capacità di memoria 13,5mm il modello da 2 terabyte, 16mm quello da 4TB e 21,5mm il modello top da 5 terabyte.

