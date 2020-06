Il muro di cinta costruito con vecchi iPhone è una perla

Per chi odia iPhone è il miglior utilizzo che si possa fare degli smartphone di Cupertino, per gli altri una delle infinite curiosità che inondano tutti i giorni i social: nessuno però ha mai visto un cancello e un muro di cinta come questi, rivestiti e decorati con centinaia di vecchi iPhone.

Per gli appassionati di tecnologia fa un certo effetto ammirare il muro di cinta costruito con decine e decine di vecchi modelli, realizzato intorno a una casa indipendente in Vietnam. Spiccano le due grandi colonne che sostengono il cancello, con i quattro lati interamente rivestiti di iPhone, dalla base alla cima e per l’intera altezza, ma innumerevoli altri terminali di Cupertino sono stati impiegati anche per decorare i muretti a destra e sinistra dell’ingresso.

Osservando attentamente però si nota che nelle colonne e nel muro non sono stati applicati gli smartphone completi, ma solo gli chassis posteriori: infatti i terminali sono stati completamente svuotati delle componenti e delle parti interne. Il mistero è svelato dal leaker Ben Geskin: la casa appartiene a un riparatore locale di iPhone che negli anni della sua attività ha raccolto e accumulato decine e decine di iPhone non più funzionanti.

Il muro di cinta costruito con i vecchi iPhone ha sollevato un buon numero di visualizzazioni e commenti. Per alcuni si tratta di una curiosa stranezza e ne apprezzano il risultato finale, altri esprimono pareri meno lusinghieri. Il giudizio finale rimane in sospeso: la soluzione può piacere come una originale alternativa al riciclo, per altri è uno spreco inutile di buon alluminio che, restituito tramite il programma di ritiro e smaltimento Apple, la multinazionale impiega per costruire nuovi iPad, iPhone e MacBook.

Vietnamese made a fence from old iPhones 😂 pic.twitter.com/HwtLQLc6mJ — Ben Geskin (@BenGeskin) June 5, 2020

Naturalmente non mancano le frecciate, come l’utente che a giudicare dagli iPhone vecchi impiegati, prevede che muro e cancello si piegheranno, richiamando alla memoria il bendgate. Un altro brillante nota che questa è la migliore dimostrazione del giardino chiuso di Apple, anche qui un richiamo all’ecosistema blindato di Cupertino.

