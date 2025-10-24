Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Android World » BYD e Honor alleati per le auto elettriche super connesse con AI
Android WorldFinanza e MercatoViaggiareSmart

BYD e Honor alleati per le auto elettriche super connesse con AI

Di Daniele Piccinelli
HONOR lancia la serie Magic7 a Milano - macitynet.it
HONOR lancia la serie Magic7 a Milano

Da anni Honor collabora con BYD per l’integrazione tra smartphone e auto: con la nuova collaborazione strategica le due società puntano a unificare la connettività veicolare Honor Car Connect con la piattaforma DiLink di BYD.

L’obiettivo è “Offrire esperienze di mobilità avanzate, intelligenti e realmente incentrate sull’uomo“. La prima collaborazione risale al 2023 per l’impiego dei terminali Honor come chiave digitale NFC per i veicoli BYD. Nel 2024 è arrivata la gestione della ricarica rapida degli smartphone Honor a bordo delle auto BTD.

A partire da quest’anno le auto del marchio Denza sono state le prime del gruppo BYD a integrare Honor Car Connect per offrire una interazione fluida e continua tra dispositivi e servizi.

BYD e Honor si alleano per le auto elettriche super connesse con AI - macitynet.it
Fang Fei, Presidente della divisione Prodotti di HONOR, e Yang Dongsheng, Vicepresidente senior di BYD e Presidente dell’Istituto di Ricerca per le Nuove Tecnologie Automotive

L’alleanza tra Honor e BYD coniuga presente e futuro

Nell’immediato, grazie alla collaborazione strategica appena firmata, l’integrazione tra Honor Car Connect e DiLink di BYD, verrà ulteriormente rafforzata ed estesa anche agli altri marchi del gruppo BYD.

Ma le due società collaborano anche per il futuro della mobilità intelligente seguendo tre direttrici principali:

  • Tramite innovazioni congiunte per l’integrazione multi-dispositivo, l’implementazioni di agenti AI e nello sviluppo di chiavi digitali Bluetooth ad alta precisione.
  • Creare un ecosistema distributivo e vantaggi per i clienti, migliorando anche l’esperienza utente, massimizzando l’interoperabilità tra Honor Car Connect e DiLink di BYD
  • Infine la collaborazione strategica prevede anche comunicazioni congiunte e il coinvolgimento del pubblico, con attività di marketing coordinate, lanci e campagne condivise per promuovere le novità e i momenti chiave della partnership
BYD e Honor si alleano per le auto elettriche super connesse con AI - macitynet.it
Immagine di BYD

«Insieme, uniremo le nostre competenze per co-creare un ecosistema di esperienze connesse, fluide e intelligenti, che arricchiscono ogni viaggio e inaugurano una nuova era di vita smart” commenta James Li, Ceo di Honor.

Per tutti gli articoli che parlano di smartphone e dispositivi Honor si parte da questa pagina. Invece le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
Altro che antifurto, è questo il gadget per proteggere casa che sta facendo impazzire tutti
Articolo successivo
Trust GXT 872 Xyra, la tastiera meccanica silenziosa con tasti a cambio rapido

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.