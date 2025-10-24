BYD e Honor alleati per le auto elettriche super connesse con AI

Da anni Honor collabora con BYD per l’integrazione tra smartphone e auto: con la nuova collaborazione strategica le due società puntano a unificare la connettività veicolare Honor Car Connect con la piattaforma DiLink di BYD.

L’obiettivo è “Offrire esperienze di mobilità avanzate, intelligenti e realmente incentrate sull’uomo“. La prima collaborazione risale al 2023 per l’impiego dei terminali Honor come chiave digitale NFC per i veicoli BYD. Nel 2024 è arrivata la gestione della ricarica rapida degli smartphone Honor a bordo delle auto BTD.

A partire da quest’anno le auto del marchio Denza sono state le prime del gruppo BYD a integrare Honor Car Connect per offrire una interazione fluida e continua tra dispositivi e servizi.

L’alleanza tra Honor e BYD coniuga presente e futuro

Nell’immediato, grazie alla collaborazione strategica appena firmata, l’integrazione tra Honor Car Connect e DiLink di BYD, verrà ulteriormente rafforzata ed estesa anche agli altri marchi del gruppo BYD.

Ma le due società collaborano anche per il futuro della mobilità intelligente seguendo tre direttrici principali:

Tramite innovazioni congiunte per l’integrazione multi-dispositivo, l’implementazioni di agenti AI e nello sviluppo di chiavi digitali Bluetooth ad alta precisione.

Creare un ecosistema distributivo e vantaggi per i clienti, migliorando anche l’esperienza utente, massimizzando l’interoperabilità tra Honor Car Connect e DiLink di BYD

Infine la collaborazione strategica prevede anche comunicazioni congiunte e il coinvolgimento del pubblico, con attività di marketing coordinate, lanci e campagne condivise per promuovere le novità e i momenti chiave della partnership

«Insieme, uniremo le nostre competenze per co-creare un ecosistema di esperienze connesse, fluide e intelligenti, che arricchiscono ogni viaggio e inaugurano una nuova era di vita smart” commenta James Li, Ceo di Honor.

