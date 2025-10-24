Trust GXT 872 Xyra, la tastiera meccanica silenziosa con tasti a cambio rapido

Trust GXT 872 Xyra è la prima tastiera meccanica dell’azienda con una struttura a guarnizioni che, attraverso uno strato ammortizzante tra i componenti interni della tastiera, riduce il rumore e smorza l’impatto dei tasti durante la pressione. Rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali offre quindi una sensazione più morbida durante la digitazione, il che si sente in particolar modo nelle lunghe sessioni di gioco o scrittura.

È pensata principalmente il gaming e si contraddistingue anche per il suo design compatto senza tastierino numerico. Trattasi infatti di un modello TKL (Tenkeyless) che generalmente i giocatori preferiscono perché permette di avere più spazio sulla scrivania, da dedicare magari al mouse.

Grazie alla compatibilità hot-swap con switch a 3 e 5 pin è possibile sostituire gli interruttori senza bisogno di saldature (volendo anche tramite l’estrattore 2-in-1 per keycap e switch incluso in confezione) e di serie la tastiera è equipaggiata con switch lineari LEOBOG Seiya a 5 pin che sulla carta offrono una durata di almeno 60 milioni di pressioni.

Presenta inoltre una retroilluminazione RGB completa orientata verso l’alto e tramite il software dedicato è possibile regolare l’illuminazione di ogni singolo tasto (utile per chi vuole separare visivamente determinate configurazioni di tasti) e personalizzare le funzioni secondo le proprie preferenze.

La tastiera offre anche 12 tasti funzione (Fn) per il controllo rapido delle funzioni multimediali ed è accompagnata da un cavo USB-A a USB-C spiralato e rimovibile che mantiene tutto più ordinato.

Disponibilità e prezzo

Trust GXT 872 Xyra costa 89,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

