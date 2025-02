Google controlla le app con l’AI prima di pubblicarle su Google Play

Pubblicità

I sistemi Android e lo store Google Play per la distribuzione di app, vantano milioni di utenti scrive Big G in un post sul blog Google Security. “Come qualsiasi fiorente ecosistema”, il sistema “attira anche una percentuale di malintenzionati. Ed è per questo che ogni anno continuiamo a investire su nuovi sistemi per proteggere la nostra community”. Google spiega che misure di prevenzione prevedono alleanze con l’intero settore, politiche più stringenti per la privacy e “meccanismi di rilevamento delle minacce basati sull’Intelligenza Artificiale”.

“Come risultato, 2bbiamo impedito a la pubblicazione di 2,36 milioni di app sul Google Play per violazione delle policy e messo al bando oltre 158.000 account sviluppatori che avevano tentato di pubblicare contenuti pericolosi”.

“Per tenere lontani malintenzionati, abbiamo sempre fatto affidamento a una combinazione che prevede il ricorso a esperti di sicurezza umani e alle ultime tecnologie di rilevamento delle minacce. Nel 2024 abbiamo sfruttato avanzate funzionalità AI di Google per migliorare la capacità dei nostri sistemi di identificare in modo proattivo il malware, permettendo di scovare e bloccare in modo più efficace app malevole”.

A detta di Google questo ha permesso loro di semplificare le procedure di revisione delle app, affermando che il 92% delle procedure in questione ora prevede l’assistenza di strumenti AI, velocizzando le attività in questione e permettendo di eseguire controlli ancora più accurati.

Google riferisce ancora che dal 2024 obbliga gli sviluppatori a essere più trasparenti in merito alle modalità con le quali gestiscono le informazioni degli utenti, e questi devono fornire agli utenti un’opzione online per eliminare i propri account e tutti i dati in-app.

Migliorie sul versante sicurezza prevedono verifiche sull’idoneità di SDK (software development kit) di terze parti, e funzionalità quali “Google Play Protect” che controlla l’eventuale presenza di comportamenti dannosi nelle app e sui dispositivi eseguendo un controllo di sicurezza prima del download, e verificando anche l’eventuale presenza di app potenzialmente dannose sul dispositivo.

Big G afferma che Google Play Protect scansiona oltre 200 miliardi di app al giorno per combattere minacce emergenti e nascoste come il malware polimorfo (che tenta di eludere la sua natura alterando il codice sottostante). Google afferma che nel 2024, la funzione di scansione in tempo reale di Play Protect ha identificato oltre 13 milioni di nuove app malevole all’esterno di Google Play.

Un promemoria in Chrome per Android invita ad attivare Play Protect se non è attiva (i cybercriminali spingono gli utenti a disattivare questa protezione), opzione che non può essere disattivata durante le chiamate (per ridurre possibilità di truffe). Di particolare rilievo anche i badge dedicati per dimostrare l’autenticità di app governative e VPN riconosciute come sicure.

