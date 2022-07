Canon alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Canon conferma anche per quest’anno il suo ruolo di Digital Imaging Supporter della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre 2022.

Una presenza che si rinnova per il decimo anno consecutivo, a testimonianza dell’impegno del brand nel supportare l’arte cinematografica, mettendo in campo il proprio ecosistema di soluzioni e servizi pensati per i fotografi, professionisti e i videomaker impegnati a raccontare, attraverso le immagini, le storie, i volti e le emozioni che rendono speciale questo appuntamento.

Come in tutti i grandi eventi internazionali, Canon è presente alla Biennale Cinema 2022 con un team di specialisti per garantire supporto ai fotografi, al Media Center e all’organizzazione grazie all’installazione di periferiche con tecnologie digitali di stampa e distribuzione delle informazioni.

Ad esempio presso l’area Canon Professional Service, fotografi e giornalisti potranno usufruire di consulenza tecnica ma anche ricevere consigli d’uso e aggiornamenti sull’evoluzione delle tecnologie Canon. A Venezia, quest’anno saranno presenti le fotocamere mirrorless EOS R3, EOS R5ed EOS R6 insieme alla gamma di obiettivi RF, e in questa edizione i fotografi potranno apprezzare anche la nitidezza e i colori delle stampanti fotografiche imagePROGRAF PRO-300.

A completamento della collaborazione, Canon supporta e gestisce le attività di Biennale Cinema 2022 con i propri servizi di Workspace Managed Print Service che fanno parte della più ampia strategia di Digital Transformation Services per l’ottimizzazione dei flussi documentali cartacei e digitali di qualsiasi tipologia di azienda.

L’ecosistema tecnologico Canon costituito dall’offerta di stampanti, multifunzione, scanner documentali e le piattaforme software ibride e in cloud consentono alle organizzazioni di lavorare in maniera sicura e rispondere alle nuove esigenze di lavoro che danno vita a un luogo di lavoro condiviso e diffuso, flessibile e interconnesso che abbraccia tutti gli uffici organizzativi della Mostra e della sala stampa, offrendo efficienza e rapidità di azione per rispondere a tutte le necessità. Pertanto i giornalisti accreditati potranno avvalersi della tecnologia Canon a supporto del proprio lavoro nel corso di tutta la Mostra.

Maggiori informazioni sulla mostra al sito dell’evento.