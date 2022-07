Volkswagen avvia la produzione dell’elettrica ID.4 nel Tennessee

La ID.4 è il modello completamente elettrico più popolare del Gruppo Volkswagen, con 190.000 unità consegnate ai Clienti in tutto il mondo dal suo lancio nel 2021. La Volkswagen intende aumentare l’assemblaggio della ID.4 a Chattanooga fino a 7.000 veicoli al mese nel corso di quest’anno, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la produzione nel 2023.

Le consegne dei primi veicoli sono previste già nell’ottobre 2022. Inizialmente, la ID.4 assemblata

in America sarà disponibile con batteria da 82 kWh a trazione posteriore o integrale. Inoltre, una versione a trazione posteriore con batteria da 62 kWh entrerà in produzione più avanti nel 2022, con un prezzo di listino inferiore.

L’avvio della produzione è il risultato dell’investimento da parte della Volkswagen di 800 milioni di Dollari per l’elettrificazione dello stabilimento di Chattanooga, che comprende strutture dedicate all’assemblaggio dei veicoli e delle batterie. Quello del Tennessee è ora il sesto sito globale a produrre veicoli per la gamma elettrica della Volkswagen.

La ID.4 assemblata a Chattanooga comprende materiali e componenti assemblati in 11 Stati americani, dall’acciaio in Alabama e Ohio, alle parti interne in Indiana e South Carolina, ai componenti elettronici in Kentucky e North Carolina. La batteria sarà fornita dalla SK Innovation, con sede in Georgia.

Nell’ambito dei preparativi per il lancio della ID.4, i fornitori hanno investito 2,7 miliardi di Dollari in tutto il continente nordamericano, compresa la partnership per le batterie con la SK Innovation. L’azienda ha fatto spaere che sono stati creati più di 3.000 posti di lavoro negli Stati Uniti d’America da parte dei fornitori.

Volkswagen Chattanooga impiega più di 4.000 persone e assumerà più di 1.000 nuovi membri del team di produzione nel corso del 2022, per contribuire a soddisfare la domanda dei clienti per la ID.4 e la famiglia di SUV Atlas. Per prepararsi alla transizione verso i veicoli elettrici, lo stabilimento ha organizzato oltre 75.000 ore di formazione della forza lavoro sui veicoli a batteria e sui sistemi ad alta tensione.

Volkswagen ha stanziato 7,1 miliardi di Dollari nei prossimi cinque anni per potenziare il proprio portafoglio prodotti, la ricerca e sviluppo regionale e le capacità produttive nella regione nordamericana. Da qui al 2030, il Marchio espanderà la sua offerta elettrica, che includerà la ID.4 assemblata in America, una berlina fastback e il van elettrico ID. Buzz dal 2024, oltre a nuovi SUV elettrici dal 2026. La Volkswagen punta a un 55% di vendite completamente elettriche negli Stati Uniti entro il 2030.

