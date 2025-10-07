Festa Prime, le offerte Canon per fotografare la realtà in ogni dettaglio

Canon è da sempre sinonimo di eccellenza nella fotografia e nella stampa: un marchio capace di coniugare tecnologia avanzata, qualità costruttiva e passione per l’immagine.

Nel vasto catalogo Canon, attualmente in promozione per la Festa delle offerte Prime, trovate tutto ciò che serve per trasformare la creatività in risultati concreti — dalle fotocamere mirrorless e reflex fino agli obiettivi di ultima generazione e alle stampanti compatte per portare le vostre immagini dal digitale alla carta.

Fotocamere EOS R

Con la serie Canon EOS R, la casa giapponese rinnova la tradizione della fotografia professionale. Modelli come EOS R50, R10, R8 e RP uniscono sensori da oltre 24 megapixel, processori DIGIC di ultima generazione e prestazioni di autofocus rapidissime grazie alla tecnologia Dual Pixel CMOS AF II. Sono macchine leggere, con display orientabili e connettività completa via Wi-Fi e Bluetooth, perfette per chi desidera foto e video in 4K UHD pronti per i social o per progetti professionali.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Fotocamere con obiettivi EF e EF-S

Per chi preferisce l’esperienza classica, Canon continua a offrire le sue reflex EOS, come la EOS 2000D e la EOS 250D, ideali per chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia reflex con la sicurezza di un sistema collaudato e compatibile con una vasta gamma di obiettivi EF ed EF-S.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Compatte digitali

Anche nel settore delle compatte digitali, Canon propone soluzioni versatili come la PowerShot ZOOM, una fotocamera tascabile perfetta per lo sport o la natura, e la PowerShot V10, pensata per il vlogging e i contenuti social, con video 4K UHD e microfoni stereo integrati.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Obiettivi Canon RF ed EF

Gli obiettivi Canon RF ed EF completano il sistema, offrendo una qualità ottica impeccabile. Dalle ottiche luminose come il RF 50mm F1.8 STM alle soluzioni grandangolari e zoom come il RF 28-70mm F2.8 IS STM, ogni obiettivo è progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dei sensori Canon, garantendo nitidezza, resa cromatica e messa a fuoco fluida in ogni situazione.

Obiettivi RF

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Obiettivi EF

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Stampanti instantanee

Infine, la gamma Canon Zoemini e le stampanti fotografiche Selphy permettono di stampare istantaneamente le vostre foto preferite ovunque vi troviate. Le Zoemini 2, compatte e colorate, sono perfette per la stampa da smartphone, mentre le Selphy CP1500 offrono qualità da laboratorio fotografico in formato domestico.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...