Offerte di primavera, auricolari Senneheiser Sport True Wireless in sconto a 84,99€

I prodotti Sennheiser non mancano mai nel periodo delle offerte Amazon e anche oggi in occasione degli sconti di primavera ci sono in promozione diversi accessori del brand tedesco tra cui i recenti auricolari Sport True Wireless che scendono a 84,99€, il minimo di sempre.

Gli auticolari Sport True Wireless, nati per lo sport ma utilizzabili in tutti i contesti, sono costruiti intorno a Sennheiser TrueResponse, un singolo driver dinamico da 7mm progettato in Germania. Il costruttore assicura chiarezza del suono senza distorsione, anche ad alto volume.

Offrono impostazioni di equalizzazione, in abbinamento a una serie di adattatori e alette inclusi, l’utente può regolare di fino la quantità di rumore esterno che arriva alle orecchie. L’ascolto è migliorato dagli adattatori in tre dimensioni e quattro diverse alette per l’orecchio in modo che rimangano sempre al loro posto anche in caso di allenamenti intensi.

Non manca la certificazione IP54, quindi possono resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua, senza temere sudore, corse sotto la pioggia o anche gli allenamenti sulla spiaggia e un sistema per rendere la riduzione del rumore meno invasiva.

Nella confezione Sennheiser include gli Open Ear, particolari gommini che lavorano con un’apposita Aware EQ Setting per ridurre notevolmente il disagio di sentire il rumore del corpo e far entrare un po’ di rumore esterno per una maggiore consapevolezza della situazione. I gommini Close Ear sono invece progettati per escludere il rumore di fondo e orientati all’utilizzo con la modalità Focus EQ, perfetta per ottimo audio senza disturbare gli altri.

L’autonomia dichiarata è di ben 9 ore, più altre 18 ore tramite la custodia di ricarica e trasporto, per un totale di ben 27 ore complessive. I controlli per musica, chiamate e assistenti vocali sono tramite sensori touch.

I Sport True Wireless, costerebbero 129 euro ma in occasione delle offerte di primavera scendono a 84,99€