Festa Prime, con gli hard disk e SSD Seagate più spazio per i vostri dati

Da oltre quarant’anni, Seagate è sinonimo di innovazione e affidabilità nel mondo dello storage digitale. L’azienda americana, leader nel settore delle memorie di massa, ha saputo evolversi insieme alle esigenze di professionisti, gamer e utenti domestici, offrendo soluzioni sempre più rapide, sicure e capienti. Oggi il catalogo Seagate comprende una gamma completa di hard disk esterni e interni, pensati per adattarsi a ogni contesto d’uso: dalla semplicità dei portatili One Touch alla potenza delle unità IronWolf per NAS, passando per i dischi FireCuda dedicati al gaming e gli Expansion Desktop ideali per chi cerca la massima capacità.

Unità SSD compatta da Seagate - macitynet.it
Unità SSD compatta da Seagate

Seagate One Touch: portabilità e praticità

Le unità One Touch, disponibili nei tagli da 2 TB e 4 TB, rappresentano la soluzione ideale per chi desidera avere sempre con sé i propri file. Compatti e leggeri, questi hard disk esterni USB 3.0 garantiscono trasferimenti rapidi e affidabili, perfetti per backup, archiviazione di foto o video e gestione di documenti personali. Inclusi nel pacchetto ci sono anche sei mesi di Mylio Photos e Dropbox Data Rescue Service, servizi che completano l’esperienza offrendo sicurezza e organizzazione nel cloud.

Seagate Game Drive: prestazioni per gamer e console

Per chi vive il videogioco senza compromessi, la linea Game Drive è pensata per garantire la massima fluidità e spazio di archiviazione. Il modello Game Drive for Xbox da 5 TB, con connessione USB 3.2 Gen 1 e illuminazione LED RGB, è certificato per Xbox e offre fino a tre anni di servizi Rescue inclusi. Chi necessita di ancora più spazio può puntare sul Game Drive Hub da 8 TB, che aggiunge due porte USB-C e USB-A per collegare controller, cuffie o accessori, trasformando la console in un vero centro multimediale.

Seagate Expansion Desktop: la potenza dell’archiviazione senza limiti

La serie Expansion Desktop, con modelli da 24 e 28 TB, è pensata per professionisti, studi creativi e aziende che gestiscono grandi volumi di dati. Le unità da 3,5” con connessione USB 3.0 assicurano stabilità e velocità, mantenendo un design sobrio e compatto. Sono perfette per backup di sistema, librerie multimediali o archivi aziendali.

Seagate FireCuda e IronWolf: l’anima professionale

La gamma FireCuda, sia in versione esterna (2 e 8 TB) che interna (4 e 8 TB), è ottimizzata per gamer e creatori di contenuti. Grazie alla tecnologia CMR e ai 7200 RPM, offre reattività e affidabilità per installazioni pesanti e progetti creativi. Infine, la linea IronWolf Pro, con capacità fino a 24 TB, è pensata per ambienti NAS e sistemi RAID, garantendo prestazioni costanti, durabilità e protezione dei dati con 3 anni di Rescue Service inclusi.

