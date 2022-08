Le fotocamere Canon diventano Transformers

Chissà se schiacciando il pulsante di scatto esce fuori la testa oppure se scatta davvero una fotografia, se non altro la sorpresa sarà grande per chi maneggerà una delle prossime repliche di Canon EOS R5: l’azienda infatti ha stretto una collaborazione con Takara Tomy, la società giapponese che sta dietro la costruzione dei giocattoli Transformers, che per il momento porterà alla realizzazione di due curiose varianti giocattolo dei personaggi della saga.

Un giocattolo robot robot sarà basato su Optimus Prime, l’altro sul Decepticon Reflector, entrambi con in comune la capacità di ripiegarsi trasformandosi in fotocamere mirrorless Canon dall’aspetto sorprendentemente realistico. Diciamo così perché dando uno sguardo al filmato che alleghiamo qui di seguito, a prima vista è facile scambiarli per fotocamere vere e proprie.

Ma chi si troverà di fronte allo scaffale per l’acquisto si renderà subito conto che si tratta di tutt’altra cosa, visto che il prezzo è fissato a 19.800 yen, circa 140 euro col cambio attuale. Oltre a questo, rispetto alla fotocamera originale che emulano, sono più piccole del 20%, il che dovrebbe facilitare ancora più il riconoscimento.

La società Takara Tomy Company Ltd non è nuova in questo genere di operazioni: anni fa infatti realizzò una serie di giocattoli Transformers che si ripiegavano a tal punto da diventare dei lettori MP3 del tutto funzionanti. Per questa ragione quindi l’ipotesi che abbiamo scritto in apertura di questo articolo – ovvero il fatto che il giocattolo possa scattare foto per davvero – non sarebbe del tutto priva di fondamento.

La scelta di progettazione più curiosa è probabilmente il copri-obiettivo, che in entrambe le statuette diventa lo scudo del robot. Per il momento la commercializzazione delle Canon Transformers è prevista per il Giappone a partire dal 25 febbraio dell’anno prossimo ma già da ora e fino al 28 settembre è possibile preordinarne una. Non sappiamo se poi arriverà anche nel resto del mondo.