Canon rimborsa fino a 450 € su fotocamere e obiettivi

Se comprate una di queste fotocamere o di questi obiettivi Canon sul sito ufficiale, l’azienda vi rimborsa fino a 450 €. La promozione resterà attiva fino al 10 gennaio 2023 e sarà valida soltanto sui prodotti elencati all’interno di questa pagina e acquistati sul Canon Store (e non su Amazon o su altri distributori).

In promozione trovate una vasta gamma di prodotti: di seguito l’elenco completo con i prezzi di listino ai quali deve poi essere sottratto il valore del rimborso.

Cosa viene rimborsato

Il rimborso maggiore, pari a 450 €, lo si ottiene acquistando la fotocamera mirrorless Canon EOS R5 solo corpo a 4.709,99 € oppure quella con in kit l’obiettivo RF 24-105mm F4 L IS USM a 5.949,99 €.

Chi acquista la Canon EOS 5D Mark IV solo corpo (3.139,99 €), la fotocamera Canon EOS R solo corpo (1.879,99 €) oppure con obiettivo RF 24-105mm F4-7.1 IS STM (2.199,99 €) riceverà invece un rimborso di 300 €.

Scende a 200 € invece il risparmio per l’acquisto della Canon EOS 6D Mark II solo corpo (1.569,99 €), della Canon EOS 90D solo corpo a 1.419,99 € oppure con in kit con l’obiettivo Canon EF-S 18-135mm IS USM (1.829,99 €).

Il rimborso è di 150 euro per chi compra la Canon EOS RP mirrorless a 1.149,99 € o con obiettivo RF 24-105mm F4-7.1 IS STM a 1.379,99 €. Viene rimborsata la stessa cifra anche se si acquista uno di questi obiettivi: Canon RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM a 3.319,99 €; Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM a 1.659,99 €; Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM a 2.669,99 €; Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM a 2.669,99 €; Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM a 2.969,99 €; Canon RF 70-200mm F4L IS USM a 1.929,99 €.

Altri tre obiettivi invece vengono rimborsati con cifre inferiori a 100 €. Nello specifico comprando il Canon RF 800mm F11 IS STM a 1.199,99 € vengono rimborsati 80 €; con il Canon RF 600mm F11 IS STM a 879,99 € si recuperano 60€; comprando il Canon RF 85mm F2 Macro IS STM a 729,99 € il risparmio invece è di 50 €.

Come funziona

L’offerta è iniziata il 4 novembre, terminerà alla mezzanotte del 10 gennaio 2023 e non è cumulabile con altre promozioni Canon.

Basta scegliere uno qualsiasi dei prodotti selezionati ed effettuare l’acquisto sul Canon Store entro la data sopracitata, quindi attendere l’arrivo del prodotto.

A quel punto sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta rimborso che trovate qui entro il 24 gennaio 2023 allegando la ricevuta e il numero di serie del prodotto come prova d’acquisto.

Il rimborso verrà accreditato sul proprio conto bancario.

Altri vantaggi

Trattandosi di ordini superiori a 30 euro, per tutti i prodotti acquistati la spedizione standard è gratuita e resta disponibile il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto.

Inoltre i prodotti sono coperti da 2 anni di garanzia del produttore (European Warranty System) contro i difetti di fabbrica (qui i dettagli).

Ricapitolando

Quindi fanno parte della promozione tutti i prodotti citati in questo articolo e acquistati sul Canon Store tra il 4 novembre 2022 e il 10 gennaio 2023. Ricevuto l’ordine bisogna compilare il modulo di rimborso allegando codice seriale e ricevuta d’acquisto. L’accredito finisce sul proprio conto corrente.