Gli interruttori iotty diventano Plus con più sensori smart e gestione energia

L’azienda italiana iotty ha presentato nei giorni scorsi alla stampa del settore la sua gamma completamente rinnovate di placche per impianti civili completamente rinnovata con tante opzioni che trasformano quello che un tempo era un normale interruttore in un vero strumento di controllo delle luci e delle automazioni con sensori e App che consentono di risparmiare energia sia per l’illuminazione e che per il riscaldamento e raffrescamento.

iotty è entrata nel mercato della smart home nel 2017 con interruttori tecnologici e di design per introdurre poi prese comandate comando tapparelle con uno stile tutto italiano e con una versatilità che viene moltiplicata con i nuovi iotty Plus con a bordo una sensoristica integrata e l’aggiunta di Bluetooth Mesh alla radio Wi-Fi di base per tutta una serie di funzioni che vi spiegheremo qui di seguito.

La gamma iotty Plus comprende tre prodotti: l’Interruttore Intelligente per luci e cancelli, quello dedicato a tende e tapparelle e la Presa Intelligente.

iotty Plus è di fatto un gamma completamente nuova, con caratteristiche innovative sia a livello hardware che software che si abbina ad ogni tipo di arredamento e può contare su finiture di colore bianco, nero, grigio, azzurro e sabbia.

Le novità sia hardware e software

A bordo di ogni placca troviamo sensori di luminosità, temperatura e prossimità e funzionalità quali il riavvio semplificato tramite tocco prolungato della placca: il sensore di prossimità può essere programmato anche per funzionare da ulteriore interruttore: toccando la placca con il palmo potremmo spegnere o accendere un intero gruppo di luci o attivare uno scenario a scelta.

Dal punto di vista tecnico iotty Plus presenta morsetti più spaziosi per sezioni di cavo più importanti, un migliore aggancio della placca in vetro e una retroilluminazione ottimizzata e regolabile in intensità anche in funzione dell’ora del giorno con LED completamente bianchi.

L’attivazione è con tasti touch programmabili su placca in vetro temperato retroilluminata, disponibile in 5 colori e la retroilluminazione è programmabile e completamente configurabile (con modalità accesa, spenta o luminosità progressiva).

Pur mantenendo la stessa ampia compatibilità con le piattaforme per la casa smart (Alexa, Google Home, Siri, Smartthings, Olisto e IFTTT), iotty Plus vi aggiunge la predisposizione per HomeKit di Apple e Matter: la radio Bluetooth a bordo potrà servire sia per il commissioning (l’inclusione nelle periferiche da includere nei border router) sia per una serie di funzioni di configurazione semplificata che aiuteranno iotty Plus ad essere installata anche in impianti su unità abitative e uffici non ancora abitati.

Come ci hanno spiegato i soci fondatori di iotty, Edoardo Cesari e Alberto Bacchin, attualmente iotty è visto come un brand per le installazioni post vendita o per utenti che vogliono aggiornare la propria abitazione in modalità smart ma sia per una graduale maturazione del mercato sia per la possibilità di una espansione verso nuovi canali si potranno utilizzare sensoristica e aggiornamento delle capacità di comunicazione per creare impianti sempre più complessi e senza la presenza obbligatoria del Wi-Fi nella fase prima dell’attivazione.

In ogni caso iotty Plus continuerà a funzionare anche senza un router domotico collegandosi direttamente al Wi-Fi con un modulo interno potenziato e più stabile e sfruttando come detto sia direttamente le opzioni degli assistenti vocali più diffusi che l’integrazione con Matter in un prossimo futuro.

E’ da notare pure che il comando tapparelle oltre ai due tasi SU e GIÙ per il comando di tende, tapparelle, tapparelle e finestre automatiche, ha un terzo tasto impostabile come interruttore luci, pulsante per porte/cancelli esterni e deviatore via Wi-Fi (solo in combinazione con altri iotty).

iotty ci ha spiegato che la configurazione a tre tasti touch in Italia (per il box 503 e a 2 tasti per il box 502) viene ritenuta la più valida sia per unificare la produzione sia per fornire all’utente un risparmio ed una opzione in più nei controlli: se si sommano i costi degli interruttori smart nelle placche civili della concorrenza, il costo dei sensori a bordo e i servizi offerti dalla retroilluminazione programmabile e il plus del design piatto e moderno ci si rende conto della convenienza dell’offerta dell’azienda in molte tipologie di installazione.

Un’app più intuitiva e risparmiosa

La genialità italiana non sta solo nella creazione di una placca super smart ma anche nell’applicazione che la gestisce e che aggiunge oltre alle capacità di automazione e di indirizzamento delle funzioni (ricordiamo che gli interruttori possono servire anche da apricancello, apriporta o gestione di aperture ad impulso).

L’app iotty per iPhone e Android è stata rinnovata per migliorare l’esperienza utente e la semplicità d’uso, ma anche per introdurre molte funzionalità inedite.

Ora il software permette la gestione Multi Casa per controllare casa, ufficio, una seconda casa e permette di controllare (con sorgenti in rete) la qualità dell’aria esterna. Un occhio particolare è riservato alla gestione delle statistiche di consumo energetico in tempo reale, permettendo agli utenti di regolarsi di conseguenza ed evitare ‘sorprese’ poco gradite in bolletta.

Le statistiche e le automazioni basate su luminosità e temperatura della stanza, trasformano l’App iotty Plus in una sorta di coach per il risparmio energetico.

Le automazioni ora possono essere più complesse e portare a gestire più obiettivi e grazie alla programmazione abbiamo l’opzione di cui vi parlavamo nell’introduzione: il comando “Dammi il cinque”, di fatto un tasto aggiuntivo sulla placca. Abbinando il tocco della mano aperta sul dispositivo ad un comando, si può stabilire l’attivazione di un altro iotty presente in casa, oppure l’esecuzione di uno scenario, o ancora la modifica della luce di retroilluminazione e tanto altro.

L’abito fa il monaco

iotty ha annunciato che a partire da fine anno cambierà anche il packaging interno dei suoi prodotti. Mentre le primissime serie Plus hanno ancora vaschette per le cover in vetro e bustine per le viti in plastica in quelle che arriveranno tra qualche mese sia sul mercato italiano che internazionale troveremo solo componenti in carta o cartone. Da una azienda che si pone tra i suoi traguardi la sostenibiità energetica attraverso i suoi prodotti e il suo software si tratta di un passo importante per la riduzione di consumi e sprechi.

L’unboxing di iotty Plus

In attesa dell’installazione e di una recensione ponderata vi presentiamo l’unboxing delle tre tipologie di placche iotty Plus che ci sono arrivate in questi giorni nella nostra redazione nella versione bianca. Le confezioni interne sono ancora quelle “plasticose” ma per il resto si tratta dei prodotti finalmente pronti per il mercato che sfrutteremo il più possibile per conoscere i vantaggi di questa serie Plus.

Prezzo e disponibilità

I prodotti della gamma iotty Plus sono disponibili dal 9 novembre sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon ad un prezzo suggerito al pubblico di 99,90 euro nelle tre varianti di placche (interruttori, comando tapparelle, presa comandata).