Tablet per tutti, 4 modelli in offerta a partire da 79,99 €

Se vi serve un tablet date un’occhiata alle offerte attualmente in corso: ci sono infatti quattro diversi modelli in promozione per mezzo di un codice speciale, di varie misure e capacità, che possono funzionare bene sia per la produttività in ufficio che per l’intrattenimento casalingo. Prezzi a partire da 79,99 euro.

Lenovo Tab P11

Come suggerisce il nome stesso, monta uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2K a 2.000 x 1.200 pixel. E’ un pannello LCD di tipo IPS, con 400 nits di luminosità massima in modo da garantire una buona visibilità anche sotto la luce del sole.

Il processore invece è un Qualcomm Snapdragon 662 Octa Core affiancato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di capacità. A tenerlo in vita c’è poi una batteria da 7.700 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0 usando il caricatore da 20 Watt incluso in confezione.

È un ottimo strumento per la didattica a distanza visto che presenta 4 microfoni e speaker Dolby Atmos, che garantiscono audio di alta qualità e soppressione del rumore durante le videochiamate. Queste ultime avvengono grazie anche alla fotocamera anteriore da 8 MP che supporta anche la scansione facciale per lo sblocco rapido.

Sul posteriore invece c’è una fotocamera da 13 MP che, come dicevamo, può essere usata per la scansione dei documenti.

Lenovo Tab P11 costa 259,99 € ma al momento è scontato a 206,99 €: tuttavia col codice LenovoPad è possibile risparmiare ancora pagandolo 146,99 € fino al 30 novembre. Spedizione gratuita da Hong Kong e IVA inclusa.

realme Pad

Questo modello è spesso 6,9 mm. Monta uno schermo da 10.4″ di tipo WUXGA+ con risoluzione 2.000 x 1.200 pixel, batteria da 7.100 mAh con ricarica rapida a 18 Watt (il caricatore è incluso), 3 GB di RAM e 64 GB di capacità.

Offre quattro speaker Dolby Atmos Hi-Res Audio (uno per angolo), processore MediaTek Helio G80, fotocamera grandangolare 8 MP frontale (con tecnologia di scansione del volto abilitata) e 8 MP posteriore, due microfoni, Bluetooth 5.0, porta USB-C e jack audio da 3,5 mm.

Costa 299,99 € ma è attualmente scontato a 277,99 €: col codice RealmePad si lima ulteriormente il prezzo e lo si paga 199,99 €. Anche qui spedizione gratuita da Hong Kong e IVA inclusa, con scadenza il 30 novembre.

Blackview Tab 15

Sempre di simili dimensioni c’è questo tablet, con un pannello Full HD+ da 10.51″ e risoluzione pari a 1.920 x 1.200 pixel, processore octa-core Unisoc T610, 8 GB di RAM, 128 GB di capacità, batteria da 8.280 mAh e Android 12.

Usa una fotocamera posteriore da 13 MP (buona anche per le scansioni dei documenti), una frontale da 8 MP, quattro altoparlanti e monta due slot per schede nanoSIM 4G (o 1 scheda + 1 microSD per espandere la memoria). C’è poi il sistema di navigazione GPS + Glonass + Galileo per usarlo anche come navigatore.

Costa 269,99 € ma è scontato a 226,17 €: se usate il codice 15Tab risparmiate ancora perché lo pagate 160,99 €. Di nuovo scadenza il 30 novembre, spedizione gratuita da Hong Kong e IVA inclusa.

Blackview Tab 7

Questo modello monta uno schermo da 10.1″ HD+ ed è il più economico della lista in quanto offre anche componenti meno performanti. È consigliato per chi vuol spendere poco perché non ha bisogno di grosse prestazioni: per navigare sul web, chattare, rispondere ad una mail va benissimo.

Usa Android 12 con interfaccia Doke OS Go 3.0, processore quad-core RK33265, 3 GB di RAM e 64 GB di capacità, due speaker, fotocamere da 2+5 MP, batteria 6.580 mAh e si connette al WiFi a 2.4 GHz.

Costa 109,99 € ma al momento è scontato a 89,99 €. Col codice HekkaSD il prezzo scende ancora e lo si paga 79,99 €. Come per le precedenti promozioni, scade il 30 novembre con spedizione gratuita da Hong Kong + IVA inclusa.