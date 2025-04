Caricabatterie Magsafe con raffreddamento, veloce e low cost a solo 16,19€

Il più economico dei caricabatterie Qi2, capace ricaricare in pochissimo tempo tutti gli smartphone più moderni (inclusi gli iPhone) lo trovate su Amazon: è quello di INIU che costa solo soli 16,19 euro grazie a uno sconto immediato del 40% sul prezzo di listino di 26,99 euro.

Parliamo di un accessorio Qi2, quindi capace di dare 15W ai dispositivi, dotato anche di magnete e quindi compatibile con gli iPhone da iPhone 12 in su. Il caricatore è in grado di portare un iPhone 16 Pro fino al 77% di carica in un’ora, risultando circa due volte più veloce rispetto ai tradizionali caricatori da 7,5W.

Inoltre, integra un sistema di raffreddamento attivo che riduce la temperatura interna fino a 8 gradi rispetto ai concorrenti, proteggendo così la batteria del telefono da surriscaldamenti dannosi.

La stabilità della ricarica è garantita da un potente magnete da 12,5N, capace di mantenere il telefono saldo sulla base anche durante l’uso. Questo rende il caricatore ideale non solo per i modelli iPhone più recenti, ma anche per altri dispositivi compatibili con la ricarica magnetica Qi2.

La confezione include tutto il necessario: la base di ricarica magnetica, un adattatore USB-C da 20W, e un cavo USB-C rinforzato da 1,5 metri, progettato per durare fino a cinque volte di più rispetto ai cavi standard.

Chi è alla ricerca di un caricatore wireless veloce, sicuro e accessoriato non può quindi lasciarsi sfuggire questa offerta. Il prezzo finale di 16,19 euro si ottiene applicando il codice che trovate sotto al prezzo.