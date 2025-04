iPadOS 19 avrà la barra dei menu come macOS

Secondo una indiscrezione riferita dal “leaker” Majin Bu, gli iPad con iPadOS 19 permetteranno di visualizzare sullo schermo una barra dei menu tipo macOS quando connessi a una Magic Keyboard.

Questa – presunta – novità dovrebbe sfumare ulteriormente le differenze tra iPadOS e macOS; l’indiscrezione (da prendere con le molle) è in linea con quanto già riferito in precedenza dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg secondo il quale iPadOS 19 sarà “più simile a macOS”, con funzionalità che dovrebbero migliorare la gestione del multitasking, delle app in finestre e un’interfaccia più simile a quella di macOS.

Il leaker riferisce ancora che iPadOS 19 migliorerà Stage Manager, la funzione che da iPadOS 16 consente di ridimensionare le finestre in modo che abbiano l’aspetto desiderato e di vedere più finestre sovrapposte in una singola vista; il leaker non entra nei dettagli ma riferisce genericamente che Stage Manager “funzionerà in modo più fluido”.

Altra indiscrezione da prendere con le molle è che anche iOS 19 (il futuro sistema operativo di iPhone) offrirà novità sui modelli di iPhone con porta USB-C collegati a display esterni (es. la possibilità di estendere lo spazio, con funzionalità utili per presentazione, editing e visualizzazione migliore).

Le prime effettive novità saranno rese note nel corso della Worldwide Developers Conference (WWDC) che si si terrà dal 9 al 13 giugno 2025, evento nel corso del quale saranno presentate le prime versioni beta dei futuri sistemi operativi (macOS, iOS, iPadOS, watchOS, ecc.).

Il rilascio definitivo di iPadOS 19 è atteso per settembre 2025, in concomitanza con il lancio di iOS 19 e dei nuovi modelli di iPhone e iPad. È in quel momento che potremo toccare con mano tutte le novità, a partire dalla nuova interfaccia fino alle funzionalità evolute di multitasking.