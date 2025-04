Un normale Gorilla per il vetro di iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro dovrà accontentarsi del solito Gorilla. Parliamo non di un primate, naturalmente, ma del vetro ad elevata resistenza che accompagna il lancio di praticamente tutti gli iPhone da anni a questa parte.

Secondo alcune fonti, Apple avrebbe abbandonato l’idea di adottare una nuova copertura per iPhone 17 Pro, ancora più resistente agli urti e ai graffi e capace di ridurre sensibilmente la riflessione della luce. Il progetto, che avrebbe dovuto debuttare quest’anno, è stato messo in pausa.

La nuova tecnologia di cui si parlava da mesi, riportata in un rumor di marzo diffuso dal leaker Instant Digital su Weibo, prevedeva uno strato protettivo superiore al già noto Ceramic Shield. Sarebbe stato in grado non solo di resistere meglio agli urti, ma anche ai micrograffi, punto debole delle soluzioni attuali. Inoltre, si parlava di un rivestimento antiriflesso, concettualmente simile al vetro con nanotexture visto sui Mac, che avrebbe migliorato l’esperienza d’uso in condizioni di luce intensa o durante lavori che richiedono precisione cromatica.





Secondo quanto riferisce MacRumors, Apple avrebbe però riscontrato problemi nel rendere scalabile il processo di produzione. La resa industriale si è dimostrata troppo bassa per supportare i volumi richiesti da un prodotto di massa con decine di milioni di unità. come iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Per questo motivo, la nuova tecnologia di vetro sarebbe stata rinviata, in attesa di perfezionare metodi produttivi più efficienti.

Come ormai prassi da anni, Apple non dovrebbe dichiarare ufficialmente il nome del fornitore del vetro per i nuovi iPhone. Tuttavia, ci sono pochi dubbi che sia ancora una volta Corning, storica partner di Cupertino e destinataria anche di investimenti diretti.

Per iPhone 17 Pro si quindi oggi l’utilizzo di una versione ottimizzata di Gorilla Glass Armor, il vetro che vanta fino a quattro volte la resistenza ai micrograffi rispetto ai concorrenti e una riduzione dei riflessi fino al 75% rispetto ai vetri tradizionali, la stessa soluzione scelta da Samsung per il Galaxy S24 Ultra. Molto probabilmente Apple userà però un proprio nome per il marketing come ha fatto fino ad oggi chiamando Ceramic Shield quella che è una versione, appunto, di vetro Corning