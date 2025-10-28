Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Caricabatterie 45W, tre porte e perfetto per iPhone solo 15,99€
OfferteSconti speciali

Caricabatterie 45W, tre porte e perfetto per iPhone solo 15,99€

Di Pubblicità
macitynet.it

Un alimentatore compatto per più dispositivi Apple e per sfruttare nel contempo la velocità di ricarica di iPhone 17 e iPhone 17 Pro. Queste caratteristiche le trovate nel UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN, pensato per chi desidera un solo caricatore per tutto. Ora costa solo 15,99€ invece di 23,99€, grazie a uno sconto diretto e un coupon attivo nel carrello.

Ricarica adatta a iPhone, MacBook e accessori

La porta USB-C principale eroga fino a 45W, sufficiente per la ricarica veloce di un iPhone 17 o per alimentare in modo stabile un MacBook Air in modalità leggera. Collegando entrambe le porte USB-C, la potenza viene distribuita con 30W sulla prima e 12W sulla seconda: una combinazione adatta per caricare simultaneamente uno smartphone e un accessorio come Apple Watch o AirPods. La porta USB-A aggiuntiva garantisce compatibilità con dispositivi più datati o cavi già presenti.

Standard compatibili e gestione della potenza

Tra gli standard supportati ci sono USB Power Delivery 3.0, PPS e Super Fast Charging 2.0, che rendono questo caricatore versatile anche per dispositivi Android o altri prodotti USB-C. La gestione intelligente dell’energia adatta la potenza in uscita in base al dispositivo collegato, ottimizzando i tempi di ricarica e riducendo gli sprechi. Nonostante le dimensioni ridotte, la qualità costruttiva resta solida, con protezioni integrate contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamenti.

Le specifiche dele porte del caricabatterie Ugreen da 45 W
Le specifiche delle porte del caricabatterie Ugreen da 45 W

Design compatto e tecnologia GaN

UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN utilizza componenti al nitruro di gallio (GaN), che consentono dimensioni ridotte e una migliore gestione del calore. La struttura è tra le più compatte della categoria, con tre porte (due USB-C e una USB-A) in un solo corpo tascabile. La presenza della tecnologia GaN Fast permette una ricarica efficiente anche durante l’uso simultaneo di più dispositivi, evitando surriscaldamenti. Si presta bene all’uso quotidiano, sia a casa che in viaggio, riducendo la necessità di portare più alimentatori.

Il prezzo di listino è di 23,99€, ma grazie allo sconto e al coupon automatico, UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN costa solo 15,99€, con un risparmio netto di 8€.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
Honda Prelude torna in Europa dopo 25 anni in versione ibrida
Articolo successivo
Adobe Project Indigo porta anche la foto con iPhone 17 al prossimo livello

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

OfferteSconti speciali

Caricabatterie 45W, tre porte e perfetto per iPhone solo 15,99€

Di Pubblicità
macitynet.it
Pubblicità

Un alimentatore compatto per più dispositivi Apple e per sfruttare nel contempo la velocità di ricarica di iPhone 17 e iPhone 17 Pro. Queste caratteristiche le trovate nel UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN, pensato per chi desidera un solo caricatore per tutto. Ora costa solo 15,99€ invece di 23,99€, grazie a uno sconto diretto e un coupon attivo nel carrello.

Ricarica adatta a iPhone, MacBook e accessori

La porta USB-C principale eroga fino a 45W, sufficiente per la ricarica veloce di un iPhone 17 o per alimentare in modo stabile un MacBook Air in modalità leggera. Collegando entrambe le porte USB-C, la potenza viene distribuita con 30W sulla prima e 12W sulla seconda: una combinazione adatta per caricare simultaneamente uno smartphone e un accessorio come Apple Watch o AirPods. La porta USB-A aggiuntiva garantisce compatibilità con dispositivi più datati o cavi già presenti.

Standard compatibili e gestione della potenza

Tra gli standard supportati ci sono USB Power Delivery 3.0, PPS e Super Fast Charging 2.0, che rendono questo caricatore versatile anche per dispositivi Android o altri prodotti USB-C. La gestione intelligente dell’energia adatta la potenza in uscita in base al dispositivo collegato, ottimizzando i tempi di ricarica e riducendo gli sprechi. Nonostante le dimensioni ridotte, la qualità costruttiva resta solida, con protezioni integrate contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamenti.

Le specifiche dele porte del caricabatterie Ugreen da 45 W
Le specifiche delle porte del caricabatterie Ugreen da 45 W

Design compatto e tecnologia GaN

UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN utilizza componenti al nitruro di gallio (GaN), che consentono dimensioni ridotte e una migliore gestione del calore. La struttura è tra le più compatte della categoria, con tre porte (due USB-C e una USB-A) in un solo corpo tascabile. La presenza della tecnologia GaN Fast permette una ricarica efficiente anche durante l’uso simultaneo di più dispositivi, evitando surriscaldamenti. Si presta bene all’uso quotidiano, sia a casa che in viaggio, riducendo la necessità di portare più alimentatori.

Il prezzo di listino è di 23,99€, ma grazie allo sconto e al coupon automatico, UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN costa solo 15,99€, con un risparmio netto di 8€.

Sto caricando altre schede...

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
Honda Prelude torna in Europa dopo 25 anni in versione ibrida
Articolo successivo
Adobe Project Indigo porta anche la foto con iPhone 17 al prossimo livello

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.