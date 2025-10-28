Caricabatterie 45W, tre porte e perfetto per iPhone solo 15,99€

Un alimentatore compatto per più dispositivi Apple e per sfruttare nel contempo la velocità di ricarica di iPhone 17 e iPhone 17 Pro. Queste caratteristiche le trovate nel UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN, pensato per chi desidera un solo caricatore per tutto. Ora costa solo 15,99€ invece di 23,99€, grazie a uno sconto diretto e un coupon attivo nel carrello.

Ricarica adatta a iPhone, MacBook e accessori

La porta USB-C principale eroga fino a 45W, sufficiente per la ricarica veloce di un iPhone 17 o per alimentare in modo stabile un MacBook Air in modalità leggera. Collegando entrambe le porte USB-C, la potenza viene distribuita con 30W sulla prima e 12W sulla seconda: una combinazione adatta per caricare simultaneamente uno smartphone e un accessorio come Apple Watch o AirPods. La porta USB-A aggiuntiva garantisce compatibilità con dispositivi più datati o cavi già presenti.

Standard compatibili e gestione della potenza

Tra gli standard supportati ci sono USB Power Delivery 3.0, PPS e Super Fast Charging 2.0, che rendono questo caricatore versatile anche per dispositivi Android o altri prodotti USB-C. La gestione intelligente dell’energia adatta la potenza in uscita in base al dispositivo collegato, ottimizzando i tempi di ricarica e riducendo gli sprechi. Nonostante le dimensioni ridotte, la qualità costruttiva resta solida, con protezioni integrate contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamenti.

Design compatto e tecnologia GaN

UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN utilizza componenti al nitruro di gallio (GaN), che consentono dimensioni ridotte e una migliore gestione del calore. La struttura è tra le più compatte della categoria, con tre porte (due USB-C e una USB-A) in un solo corpo tascabile. La presenza della tecnologia GaN Fast permette una ricarica efficiente anche durante l’uso simultaneo di più dispositivi, evitando surriscaldamenti. Si presta bene all’uso quotidiano, sia a casa che in viaggio, riducendo la necessità di portare più alimentatori.

Il prezzo di listino è di 23,99€, ma grazie allo sconto e al coupon automatico, UGREEN Caricatore USB 2C+1A 45W GaN costa solo 15,99€, con un risparmio netto di 8€.

