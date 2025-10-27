Facebook Twitter Youtube

Honda Prelude torna in Europa dopo 25 anni in versione ibrida

Di Mauro Notarianni
Honda Prelude
Honda Prelude

La nuova Honda Prelude e:HEV debutta in Europa, unendo un avanzato propulsore ibrido e l’innovativo Honda S+ Shift a un design accattivante.

La sesta generazione sfoggia linee che, secondo il produttore, sono ispirate agi alianti; la maneggevolezza e la dinamica di dovrebbero evocarela sensazione di un volo acrobatico. Tutto merito dell’assetto ribassato e ampio del veicolo, oltre che all’utilizzo della tecnologia delle sospensioni che deriva direttamente da Civic Type R, dagli ammortizzatori adattivi e dall’ultima versione del sistema Agile Handling Assist (AHA).

Honda S+ Shift

Il sistema Honda S+ Shift simula i suoni, le sensazioni e il coinvolgimento dei rapidi cambi di marcia automatici. Evoluzione del sistema Linear Shift Control del produttore, lavora in combinazione con l’Active Sound Control per sincronizzare il suono del motore, i giri e la velocità promettendo un’esperienza in accelerazione più naturale.

Questa tecnologia crea un cambio virtuale a otto marce. Attraverso le palette dietro al volante, che normalmente regolano la frenata rigenerativa quando il sistema non è attivo, è possibile cambiare le marce come in un vero cambio manuale. In scalata, il sistema riproduce anche l’effetto del freno motore e un “blip” automatico per sincronizzare i giri, come nelle sportive tradizionali.

Honda Prelude, torna in Europa dopo 25 anni in versione ibrida - macitynet.it

Propulsore e:HEV

La Prelude può contaresul propulsore Full Hybrid e:HEV di Honda, che abbina un motore benzina 2.0 litri a due motori elettrici leggeri e compatti in grado di erogare 184 CV (135 kW) di potenza massima, promettendo guida reattiva ed efficienza.

Sono inoltre disponibili quattro modalità di guida selezionabili con un pulsante: Comfort, GT, Sport e Individual. Ogni modalità ottimizza la risposta del propulsore ibrido, delle sospensioni e dello sterzo per adattarsi alle preferenze del conducente.

Honda Prelude, torna in Europa dopo 25 anni in versione ibrida - macitynet.it

Maneggevolezza e comfort

La tecnologia delle sospensioni è quella della Civic Type R, promette un equilibrio tra maneggevolezza e comfort grazie a multilink e ammortizzatori adattivi e l’ultima generazione dell’Agile Handling Assist.

All’interno, l’abitacolo vanta un layout essenziale, selezionabili con due finiture bicolore: bianco-blu o nero-blu.

Il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici è personalizzabile, e presenta grafiche e colori dedicati a ciascuna modalità di guida del veicolo. Il sistema di infotainment, con uno schermo da 9 pollici, supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto e un impianto audio premium a otto altoparlanti sviluppato in collaborazione con Bose.

Nonostante la linea slanciata, la nuova Prelude offre spazio con quattro posti a sedere; il portellone posterioresi apre rivelando un bagagliaio con una capienza fino a 663 litri. È possibile scegliere tra quattro colori esterni, tra cui il nuovo Moonlit White Pearl, oltre a Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl e Racing Blue Pearl.

il sistema Honda SENSING è stato ottimizzato e promette un supporto alla guida ancora più efficace. In più, il Cruise Control Adattivo, il Sistema di mantenimento della corsia e il Sistema di mitigazione abbandono della carreggiata sono stati ricalibrati per adattarsi al carattere più dinamico della vettura.

La Honda Prelude è già ordinabile con le prime consegne e l’arrivo in concessionario previste per gennaio-febbraio del 2026. I prezzi partono da 50.900 euro.

