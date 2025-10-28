Facebook Twitter Youtube

Adobe Project Indigo porta anche la foto con iPhone 17 al prossimo livello

Di Fabrizio Frattini
Project Indigo per portare la fotocamera di iPhone 17 al prossimo livello - macitynet.it

Project Indigo l’applicazione-laboratorio con cui Adobe vuole ridefinire la fotografia su smartphone, unendo la potenza della fotografia computazionale alla libertà creativa e ai controlli manuali tipici di una reflex, arriva finalmente anche su iPhone 17 e iPhone 17 Pro.

Compatibilità con iPhone 17

La compatibilità con la nuova piattaforma 2025 degli smartphone Apple, arriva con alcune settimane di ritardo, per difficoltà nel rapporto tra l’app e il nuovo sensore quadrato frontale.

L’azienda non chiarisce quali siano stato i problemi che risiederebbero nella implementazione Apple della cattura delle immagini, ma avrebbe individuato i problemi e li avrebbe segnalati ad Apple stessa che starebbe lavorando per risolverli nella release 26.1 di iOS

Nel frattempo Adobe ha deciso di rilasciare l’aggiornamento che, pur disabilitando la fotocamera frontale, permette a chi ha un nuovo modello di sfruttare la fotocamera posteriore.

Le caratteristiche principali

Indigo è una delle app fotografiche più avanzate mai sviluppate per iPhone. Consente di scattare in JPEG o DNG, con controllo manuale completo di fuoco, tempi, ISO, esposizione e bilanciamento del bianco.

Sviluppata dal team guidato da Marc Levoy e Florian Kainz – nomi già legati alla tecnologia HDR+ dei Google Pixel – l’app nasce per offrire risultati più naturali, realistici e coerenti con la scena reale, lontani dal tipico “look da smartphone”.

La sua vera forza è nella fotografia computazionale: ogni immagine nasce dalla fusione di fino a 32 fotogrammi, riducendo drasticamente il rumore nelle scene notturne e ampliando la gamma dinamica.

La fotocamera com Project Indigo è in grado di catturare fotografie anche in condizioni difficili di luce
Con Project Indigo, lo smartphone diventa una DSLR tascabile

In modalità Night, l’app cattura più luce senza perdere dettaglio, mentre nella modalità zoom utilizza la tecnologia multi-frame super-resolution per restituire un livello di nitidezza reale, non generato artificialmente. Il risultato è una resa più naturale, con texture preservate e colori fedeli, vicina a quella delle fotocamere SLR.

L’app si integra nativamente con Lightroom, dove è possibile intervenire sulle versioni SDR o HDR grazie al nuovo formato ibrido JPEG adottato da Adobe, Apple e Google. Tra le funzioni creative spicca anche Long Exposure, che permette di ottenere effetti seta o light painting direttamente da iPhone.

Disponibilità e accesso libero

Project Indigo è disponibile gratuitamente su App Store per tutti gli utenti iPhone a partire dalle serie 14, e sui modelli Pro dal 12 in poi

Non richiede, per ora, nè abbonamenti né un Adobe ID: è aperto a tutti gli appassionati di fotografia che desiderano sperimentare un approccio più consapevole e professionale allo scatto mobile, con la libertà e la qualità tipiche di una fotocamera tradizionale.

