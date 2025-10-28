Adobe Project Indigo porta anche la foto con iPhone 17 al prossimo livello

Project Indigo l’applicazione-laboratorio con cui Adobe vuole ridefinire la fotografia su smartphone, unendo la potenza della fotografia computazionale alla libertà creativa e ai controlli manuali tipici di una reflex, arriva finalmente anche su iPhone 17 e iPhone 17 Pro.

Compatibilità con iPhone 17

La compatibilità con la nuova piattaforma 2025 degli smartphone Apple, arriva con alcune settimane di ritardo, per difficoltà nel rapporto tra l’app e il nuovo sensore quadrato frontale.

L’azienda non chiarisce quali siano stato i problemi che risiederebbero nella implementazione Apple della cattura delle immagini, ma avrebbe individuato i problemi e li avrebbe segnalati ad Apple stessa che starebbe lavorando per risolverli nella release 26.1 di iOS

Nel frattempo Adobe ha deciso di rilasciare l’aggiornamento che, pur disabilitando la fotocamera frontale, permette a chi ha un nuovo modello di sfruttare la fotocamera posteriore.

Le caratteristiche principali

Indigo è una delle app fotografiche più avanzate mai sviluppate per iPhone. Consente di scattare in JPEG o DNG, con controllo manuale completo di fuoco, tempi, ISO, esposizione e bilanciamento del bianco.

Sviluppata dal team guidato da Marc Levoy e Florian Kainz – nomi già legati alla tecnologia HDR+ dei Google Pixel – l’app nasce per offrire risultati più naturali, realistici e coerenti con la scena reale, lontani dal tipico “look da smartphone”.

La sua vera forza è nella fotografia computazionale: ogni immagine nasce dalla fusione di fino a 32 fotogrammi, riducendo drasticamente il rumore nelle scene notturne e ampliando la gamma dinamica.

In modalità Night, l’app cattura più luce senza perdere dettaglio, mentre nella modalità zoom utilizza la tecnologia multi-frame super-resolution per restituire un livello di nitidezza reale, non generato artificialmente. Il risultato è una resa più naturale, con texture preservate e colori fedeli, vicina a quella delle fotocamere SLR.

L’app si integra nativamente con Lightroom, dove è possibile intervenire sulle versioni SDR o HDR grazie al nuovo formato ibrido JPEG adottato da Adobe, Apple e Google. Tra le funzioni creative spicca anche Long Exposure, che permette di ottenere effetti seta o light painting direttamente da iPhone.

Disponibilità e accesso libero

Project Indigo è disponibile gratuitamente su App Store per tutti gli utenti iPhone a partire dalle serie 14, e sui modelli Pro dal 12 in poi

Non richiede, per ora, nè abbonamenti né un Adobe ID: è aperto a tutti gli appassionati di fotografia che desiderano sperimentare un approccio più consapevole e professionale allo scatto mobile, con la libertà e la qualità tipiche di una fotocamera tradizionale.