Caricatore compatto universale, USB-C e USB-A, a 19,19 euro: sconto in scadenza

Se avete un nuovo iPhone, un MacBook 12″ retina o un nuovo Air, ecco una occasione interessante: comprare a prezzo scontato un caricabatterie universale, capace di ricaricare questi dispositivi alla massima velocità di cui sono capaci. Solo 19,19 euro.

L’accessorio è prodotto da Aukey e si presenta come un normale, compatto, caricabatterie da muro con spina verticale italiana. Sul retro troviamo due porte, una tradizionale USB-A e una Type-C. La prima porta fornisce fino a 18W, in pratica la massima velocità di cui è capace in ricarica uno degli ultimi iPhone, compresa le più recenti serie 11 e 11 Pro.

La seconda è in grado di fornire fino a 30W se usata da sola, perciò sufficiente per ricaricare un MacBook Retina da 12 pollici, un nuovo Air o un qualunque dispositivo che si ricarica via porta Type-C. Come abbiamo spiegato più volte anche gli iPad Pro possono usare una porta di alimentazione Type-C per ricaricare velocemente la batteria.

Le due porte del caricabatterie di Aukey possono essere usate insieme per ricaricare contemporaneamente un dispositivo compatibile con la ricarica Type-C e uno per la ricarica Type-A, tra cui, oltre che i citati iPhone, anche una cuffia o una batteria di emergenza, per esempio. In quel caso entrambe le uscite erogheranno al massimo 18W ciascuna.

Il caricabatterie, come accennato, è molto compatto, poco più grande del caricabatterie di un iPad o un iPhone, e ha la spina verticale italiana. Questo vuole dire che collegato ad una presa, occuperà solo lo spazio che gli compete lasciando libere, nella maggior parte dei casi, le prese che si trovano accanto, cosa che non succede con altri dispositivi.

Il costo è molto allettante, 27 euro, molto meno del caricabatterie di Apple per MacBook 12″ retina che costa 59 euro e che ha una sola porta, quella Type-C. Ma con il codice sconto 4MUAWWOX vi costerà solo 19,19 euro, un vero affare se siete tra coloro che hanno necessità di questo tipo di accessorio. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 26 aprile.