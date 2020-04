Harry Potter Hogwarts Mystery compie due anni: si festeggia col Nottetempo

Il 3 maggio Harry Potter Hogwarts Mystery spegnerà due candeline. Nel gioco, disponibile su iPhone, iPad e Android, l’utente è invitato a creare e controllare uno studente di Hogwarts, vivendo così una sorta di vita parallela nel mondo magico ideato dalla scrittrice dell’omonimo romanzo.

A quasi due anni dal lancio, i creatori del gioco hanno condiviso alcune statistiche che rivelano i successi fatti dal lancio fino ad oggi. Innanzitutto, come era prevedibile, la maggior parte dei giocatori scelgono Grifondoro come propria casa di appartenenza all’interno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts (la stessa di cui fanno parte i tre protagonisti Harry, Ron ed Hermione). Seguono nell’ordine di preferenza Corvonero, Tassorosso (per i più aggiornati conosciuta come Tassofrasso, secondo la nuova traduzione) e Serpeverde.

Il numero più eclatante sono i minuti di gioco complessivi: 35 miliardi, a dimostrazione che il gioco, nonostante l’età, piace e continua a piacere. Le partite di Quidditch, lo sport dei maghi, giocate in due anni sono 50,5 milioni mentre i G.U.F.O. ottenuti – acronimo di Giudizio Unico per Fattucchieri Ordinari, è il diploma che si consegue nella scuola di Hogwarts al termine del quinto anno – sono stati 2,1 milioni. Dal Lumos al Wingardium Leviosa, sono stati 2 miliardi gli incantesimi lanciati durante le partite mentre i costumi disegnati sono più di 400.

Ed è qui che entra in ballo il concorso che è stato appena lanciato per festeggiare il compleanno: chiunque potrà provare a disegnarne uno che rappresenti tutte e quattro le case di Hogwarts e l’abito vincitore sarà virtualizzato nel gioco e messo a disposizione di tutti i giocatori. Le istruzioni saranno pubblicate nel corso della giornata del 25 aprile sull’account ufficiale Instagram del gioco.

Altra novità è rappresentata dalla comparsa del Nottetempo, l’autobus dei maghi, sulla mappa di gioco. Gli utenti che hanno raggiunto almeno il livello 7 potranno cliccarci sopra per essere teletrasportati all’interno di una stanza speciale del castello di Hogwarts dove saranno sottoposti a delle sfide speciali.