Caricatore RavPower con 4 USB e spina verticale italiana: ultime ore a 12,79 euro

Se volete ricaricare quattro dispositivi occupando una sola presa di corrente, il caricatore RavPower RP-PC026 è capace di dare energia anche a quattro tablet insieme e grazie ad un codice lo pagate solo 12,79 euro.

Il punto di forza di questo prodotto è l’orientamento della spina, verticale, che lo rende compatibile con le prese italiane. Diversamente da altri prodotti simili infatti questo non crea ingombri alle prese adiacenti, lasciando così libero il passaggio per il collegamento delle spine di altri elettrodomestici.

E’ da 40 W ed eroga complessivamente 8 A (fino a 2.4 A per porta), quindi sulla carta può erogare 2 A per ciascuna porta avendo così sufficiente potenza per ricaricare al massimo quattro tablet oppure anche quattro iPhone al doppio della velocità.

E’ dotato di tecnologia ismart 2.0 che gli consente di riconoscere i dispositivi collegati e adattare la corrente in uscita per minimizzare i tempi di ricarica. Inoltre il design ultraleggero, dato dalla struttura tra l’altro compatta e resistente, ne facilita il trasporto.

Questo caricatore si può utilizzare praticamente in qualsiasi zona nel mondo grazie all’input universale da 100-240v, assicurando al contempo una ricarica sempre sicura grazie alle protezioni integrate contro surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito.

Il caricatore costa 17 euro. Se inserite il codice SS9NGX8M potete però pagarlo soltanto 12,79 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 15 marzo.