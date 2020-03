Coronavirus, Apple chiude tutti i negozi al dettaglio in Spagna

Apple ha chiuso tutti gli 11 Apple Store in Spagna per via della questione coronavirus. In Spagna i contagi hanno superato quota 4mila e sono 120 le persone finora morte. Il presidente della Generalitat Quim Torra ha annunciato l’isolamento di tutta la Catalogna, prima comunità autonoma della Regione iberica a prendere questa decisione.

Sul sito web spagnolo della Mela, l’azienda spiega che precauzioni sanitarie hanno obbligato alla chiusura dei negozi al dettaglio e non sono indicati possibili date di riapertura. “Per via delle attuali precauzioni sanitarie, questi negozi rimarranno chiusi fino a nuovo avviso. Se avete bisogno di supporto online, visitate il sito getsupport.apple.com. Ci scusiamo per il disagio”.

A livello europeo Apple ha rimosso tutti i wokshop gratuiti TOday At Apple presso i negozi. “Come misura precauzionale, abbiamo temporaneamente sospeso la programmazione Today at Apple. Visita questa pagina nei prossimi giorni per conoscere gli aggiornamenti”, si legge sui siti Apple di Francia, Germania, Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi, ecc.

Gli storie negli Stati Uniti rimangono aperti ma in alcune zone sono state attivate restrizioni e in determinate aree anche chiusi. Lo store Apple Willow Grove Park in Pennsylvania, ad esempio, non è più aperto dopo che il governatore ha ordinato la chiusura di scuole, palestre e luoghi di intrattenimento nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia.

A inizio febbraio In Cina gli Apple Store sono stati chiusi; alcuni hanno cominciato a riaprire ma tutti seguono orari ridotti. La Mela ha chiesto a tutti i dipendenti di adottare misure come: rimanere ad un metro di distanza dagli altri, rimuovere i posti a sedere negli store e non effettuare dimostrazioni di Apple Watch e AirPods a meno che il cliente non chieda espressamente di provare i dispostivi.

