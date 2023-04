CarPlay e Android Auto senza fili con Carlinkit CPC200-2AIR

Se il vostro sistema di infotainment in auto prevede il collegamento del telefono tramite cavo per usare CarPlay e Android Auto, potete “tagliare” il filo con un accessorio come il Carlinkit CPC200-2AIR attualmente in offerta imperdibile grazie ad una combinazione di sconto lampo e codice speciale.

Si tratta di una piccola scatolina di circa 7,5 x 4,5 x 1,3 centimetri il cui scopo è appunto quello di rendere wireless la tecnologia CarPlay o Android Auto già presente nell’automobile. Basta collegarla tramite la presa USB-C al proprio sistema e seguire pochi e semplici passaggi per ottenere il collegamento WiFi a 2.4 GHz o 5.0 GHz e quindi beneficiare di tutti i vantaggi dei sistemi di Apple e Google durante la guida, e senza dover collegare il telefono tramite un cavetto.

In questo modo resta sempre collegato il Carlinkit, mentre il telefono può tranquillamente restare nella borsa o nella tasca del cappotto, o più semplicemente appoggiato in una base di ricarica, magari wireless, già presente nell’auto.

Questo sistema è compatibile con tutti gli iPhone su cui è installata almeno la versione 10 di iOS, e con gli Android a partire dalla versione numero 11.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 160,54 € potete risparmiare il 45% pagandolo 89,65 €. Tuttavia in queste ore potete risparmiare altri 20,99 € inserendo il codice NCP2 prima dell’acquisto: in questo modo il prezzo finale sarà di 68,66 € ed comprende anche la spedizione Business gratuita in 5-8 giorni lavorativi.

Si tratta quindi di un’offerta irrinunciabile per chi vuole avere CarPlay e Android Auto wireless senza dover cambiare auto o sistema di infotainment, che sono ben più costosi.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.