Vodafone rifiuta la seconda offerta di iliad

Anche la seconda proposta del Gruppo iliad per unire il proprio business con Vodafone in Italia è stata rifiutata: dopo una prima offerta della società francese, datata febbraio 2022 per l’acquisizione poi rifiutata, il Gruppo iliad ha presentato una nuova proposta rivista al Gruppo Vodafone a dicembre 2023 per la fusione di iliad e Vodafone in Italia in una nuova entità, denominata NewCo, al fine di creare un nuovo importante sfidante nel settore delle telecomunicazioni in Italia.

Notizia di oggi è che il Gruppo Vodafone non ha accettato questa offerta. Come annunciato nel comunicato ufficiale Iliad, le principali condizioni della proposta rivista erano le seguenti: iliad proponeva una fusione 50/50 attraverso la creazione di nuova entità, con Vodafone che avrebbe ricevuto dall’operazione 6,6 miliardi di euro di proventi in denaro e 2 miliardi in prestito per azionisti.

Di contro, iliad avrebbe ricevuto 0,4 miliardi di proventi in denaro e 2 miliardi di prestito per azionisti. A corredo di tutto, nessuna ulteriore opzione call a vantaggio di iliad era prevista dal contratto.

Il Gruppo iliad è convinto che l’offerta presentata fosse la migliore combinazione aziendale possibile per beneficiare un mercato italiano delle telecomunicazioni in difficoltà.

iliad Italia proseguirà quindi la sua strategia autonoma basandosi sul suo ottimo track record: più di 10,5 milioni di abbonati mobili dal suo lancio nel maggio 2018, che gli è valso il titolo di leader di mercato nelle aggiunte nette di banda larga tra i 5 principali operatori. Il gruppo conta oltre un miliardi di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio.

Il Gruppo iliad, si legge nel comunicato, continuerà a rafforzare le proprie posizioni in Italia e perseguirà con fermezza guadagni di quota di mercato in tutti i segmenti.

