Sembra acciaio ma è silicone top, il nuovo Casio G-Shock Fine Metallic

Sono arrivati quattro nuovi orologi Casio G-Shock della collezione Fine Metallic caratterizzati da un innovativo cinturino in silicone che promette maggiore resistenza, comfort e un aspetto finale difficile da credere se si considerano i materiali con cui sono realizzati.

Il design si fa apprezzare in particolar modo per la lunetta in metallo e il cinturino con deposizione di vapore metallico che permette di ottenere una texture brillante e una finitura che ricorda l’acciaio, pur tuttavia beneficiando di un comfort al polso ben superiore a quello dei tradizionali cinturini in metallo.

Questo perché in realtà è composto da un doppio strato di silicone finemente lavorato per ottenere appunto un aspetto paragonabile a quello del metallo, ma flessibile e maggiormente resistente all’abrasione.

Due dei modelli in questione si chiamano GM-5600YM e GM-5600YMG e riprendono la forma iconica del primo G-SHOCK, il DW-5000C, mentre gli altri due sono il GM-2100YM e il GM-2100YMG e adottano invece la caratteristica cassa ottagonale che richiama un design al contempo raffinato e minimalista.

Questi quattro orologi Casio G-Shock della collezione Fine Metallic sono stati presentati poche settimane fa e si possono comprare anche su Amazon. La versione YM è caratterizzata dalla colorazione argento mentre il modello YMG si distingue per la finitura oro.

Disponibilità e prezzi

Casio G-Shock Fine Metallic GM-5600YM costa 201,30 € ed è in vendita anche su Amazon.

Casio G-Shock Fine Metallic GM-5600YMG costa 279 € ed è in vendita anche su Amazon

Casio G-Shock Fine Metallic GM-2100YM costa 218,52 € ed è in vendita anche su Amazon

Casio G-Shock Fine Metallic GM-2100YMG costa 299 € ed è in vendita anche su Amazon

