Localizzatore MFi a presso shock, solo 1 €

Siete tra quelli che perdono sistematicamente le chiavi? Per dire basta non dovete far altro che investire l’Euro necessario per acquistare Argy, il localizzatore Bluetooth attualmente in promozione.

Stando a quanto si legge nella scheda di vendita è certificato MFi, il che vuol dire che è compatibile anche con iPhone e iPad e non solo con la piattaforma Android. Perciò potete usarlo con tutti i vostri dispositivi per rintracciare l’oggetto al quale deciderete di agganciarlo sfruttando semplicemente il segnale Bluetooth prodotto dal collegamento tra il localizzatore e il telefono.

Se vogliamo credere a quel che è scritto nella pagina promozionale sarebbe perfino compatibile con la rete Apple Find My, perciò prometterebbe un livello di localizzazione superiore in quanto avrebbe la capacità di rilevare il segnale Bluetooth emesso anche dagli iPhone, dagli iPad, dagli Apple Watch, dai Mac e da tutti gli altri dispositivi Apple posseduti dal resto dei cittadini di tutto il mondo.

Questo è molto importante non tanto in caso di smarrimento quanto di furto, dove l’oggetto accompagnato da Argy non resta semplicemente nel luogo in cui è stato perso ma appunto si sposta e sarebbe impossibile ritrovarlo senza una tecnologia di questo tipo.

Su questa compatibilità non possiamo mettere la mano sul fuoco ma dato il prezzo in offerta potrebbe comunque valere la pena correre il rischio di acquistarlo. Se non altro si tratta comunque di un tracker Bluetooth alimentato da una batteria sostituibile di tipo CR2032 e certificato IP65, perciò resistente persino alla pioggia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative sulle capacità di un prodotto dovrebbero spesso essere allineate al suo prezzo d’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

