Offerte di Primavera, cassa Bluetooth in metallo, dimensioni mini e suono maxi a 20,99 euro

Per amplificare la musica di smartphone e tablet, ascoltare la radio FM o leggere gli MP3 da una microSD basta un solo prodotto. Anker SoundCore Mini, una cassa Bluetooth piccola ma incredibilmente potente che, grazie ad un codice, trovate in sconto a 20,99 euro.

Di questo altoparlante abbiamo già parlato in occasione di una nostra recensione che vi invitiamo a leggere cliccando qui nel caso voleste approfondire l’argomento. Di particolare rispetto ad altre è innanzitutto l’estrema portabilità in rapporto alla potenza, garantita da un driver audio da 5W ed un subwoofer passivo incorporato.

Il corpo è poi tutto in metallo, bello da vedere e piacevole da maneggiare, oltre che più resistente di altri a piccole cadute. Offre, tra le altre cose, un modulo radio FM incorporato per ascoltare le proprie stazioni preferite senza smartphone abbinato al seguito, oltre ad un ingresso microSD per leggere gli MP3 da una scheda esterna.

Ovviamente offre anche Bluetooth e microfono per amplificare la musica dello smartphone senza fili e gestirne le telefonate in vivavoce. Il prezzo di listino è di 29,99 euro, è stata spesso scontata, ma per qualche giorno ve la portate a casa per soli 20,99 euro.

