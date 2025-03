Offerte di primavera, Aqara GH5 Pro videocamera smart con hub Matter, visione notturna e IA a 169 €

Pubblicità

La videocamera-hub Aqara GH5 Pro, uno dei dispositivi più avanzati per la domotica domestica, è ora disponibile su Amazon in offerta a 169 euro invece di 199 euro su Amazon.

Questo prodotto non è solo una semplice telecamera di sicurezza, ma funge anche da hub avanzato grazie alla compatibilità con i protocolli Thread, Zigbee e Matter. Maggiori dettagli sono disponibili anche nell’approfondimento pubblicato su Macitynet. grazie alla compatibilità con i protocolli Thread, Zigbee e Matter. Può gestire fino a 80 dispositivi Aqara Zigbee oppure 40 dispositivi Thread, rendendo la casa intelligente ancora più efficiente e integrata.

La Aqara GH5 Pro offre una visione notturna a colori 4MP HD, con un sensore CMOS avanzato da 1/1,8” e apertura ultra-luminosa f/1,0, garantendo immagini estremamente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,0005 Lux. Presenta un ampio campo visivo da 133° e un faretto dimmerabile integrato che migliora ulteriormente la visibilità notturna e aiuta a scoraggiare intrusi.

Dotata di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale locale, la telecamera è in grado di riconoscere in tempo reale volti, persone, veicoli, animali e pacchi. Dispone inoltre di un sensore audio intelligente per rilevare suoni anomali come pianti di bambini, abbai di cani e allarmi domestici, consentendo un’efficace gestione automatizzata della sicurezza domestica anche senza connessione Internet.

La videocamera-hub Aqara GH5 Pro è compatibile con Apple HomeKit Secure Video, Alexa, Google Home e SmartThings, offrendo diverse opzioni di archiviazione, tra cui una memoria integrata eMMC crittografata da 8 GB, NAS locale e il servizio cloud Aqara.

Approfitta subito dell’offerta Amazon e rendi la tua casa più intelligente e sicura con Aqara GH5 Pro. Puoi acquistare subito la videocamera al prezzo speciale di 169 euro su Amazon.