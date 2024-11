Black Friday, FLOOR ONE S7 Pro a 433 euro grazie a sconto e codice

Pubblicità Tineco è ormai un punto di riferimento per tutti nel campo della pulizia della casa e oggi questo con il FLOOR ONE S7 Pro a 443 € diventa un’attrattiva per tanti. Si tratta di un lavapavimenti, facile da usare e molto agile. È possibile spingerlo in avanti e indietro, sfruttando un movimento assistito delle ruote posteriori e il sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale. Offre un’autonomia di 40 minuti in pratica arriva a lavare fino a circa 300 metri quadri di superficie. Sia l’acqua pulita che quella sporca e l’alimentazione della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop con meno svuotamenti e meno riempimenti. Pulisce anche lungo le battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, a una distanza di soli 1 cm da entrambi i lati. Non ci saranno quindi più zone trascurate durante la pulizia della casa. Tineco FLOOR ONE S7 è progettato per semplificare ogni aspetto della pulizia con un flusso d’acqua a pressione bilanciata, che garantisce un lavaggio continuo con acqua fresca, mentre l’acqua sporca viene riciclata, grazie a 450 rotazioni al minuto. Anche il ciclo di autopulizia è rapido e avviene in soli 2 minuti, con il rullo che viene lavato a fondo, seguito da un’asciugatura di appena 5 minuti con una centrifuga ad alta temperatura. Durante il Black Friday 2024, Tineco FLOOR ONE S7 Pro è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 479 euro, che è possibile ridurre a 433 € cliccando il coupon che trovate nella pagina. Il 37% meno del prezzo più recente. Clicca qui per acquistare.

