Cavetto USB-C con supporto PD 60 Watt a soli 1,45 €

Ecco un cavetto USB-C da non farsi sfuggire: il MACDOT attualmente in promozione infatti vi costa intorno a 1,45 € e vi permette sia di usarlo per ricaricare i dispositivi collegati, sia per trasferire i dati da uno all’altro beneficiando di un comodo collegamento via cavo che vi fa risparmiare tempo e batteria.

Come dicevamo presenta due connettori USB-C 2.0 su entrambe le estremità e uno degli aspetti più rilevanti risiede nella capacità di supportare la ricarica rapida a 60 W (Power Delivery) consentendo quindi di usarlo per alimentare dispositivi come portatili, tablet e smartphone.

Oltre alla ricarica, il cavo permette anche un trasferimento dati a una velocità massima di 480 Mbps, sufficiente ad esempio per copiare un file da 1 GB in circa 24 secondi.

Questo cavo è molto interessante anche dal punto di vista costruttivo. È lungo 1 metro, una misura standard e sufficiente per la maggior parte delle applicazioni.

Ma soprattutto appare davvero robusto: la guaina esterna è in nylon intrecciato il che ne migliora la resistenza all’usura, mentre la protezione interna è frutto di una combinazione stratificata: sotto lo strato più esterno infatti c’è una pellicola in TPE che protegge una serie di schermature utili per ridurre le interferenze esterne e migliorare la stabilità del segnale.

Inoltre i singoli cavi interni sono realizzati in filo di rame stagnato, un materiale noto per l’ottima conducibilità e la resistenza alla corrosione. Tutta questa struttura rende il cavo estremamente robusto, tanto da resistere ai piegamenti fino a 6 volte in più rispetto a un cavo standard.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1,45 €. Disponibile in tre varianti di colore: blu, viola, rosa.

