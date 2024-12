Sconto Apple Watch 10, risparmiate quasi 60 €

Pubblicità

offerte Il nuovo modello, uscito “indenne” dalla serie di sconti del Black Friday oggi viene ribassato da Amazon di 56 euro, un buon risparmio che consente di avere il modello da 46mm a solo 433 €.

Di questo smartwatch abbiamo detto tutto al lancio. I particolare abbiamo sottolineato il fatto che si tratta del più importante aggiornamento degli ultimi anni. Le novità tecniche non sono tantissime, ma l’affinamento dei dettagli è molto vasto.

Per citare gli aspetti di maggior rilievo, segnaliamo il grande display, del 30% più ampio dei modelli precedenti più facile da leggere e capace di capace di emettere più luce da tutti gli angoli di visione: è infatti anche del 40% più luminoso di quello di nona generazione quando viene visto in maniera angolata.

Lo schermo è più efficiente da punto di vista del consumo e quindi permette anche un refresh più veloce quando Apple Watch è in modalità sempre acceso. In questa situazione le lancette mostrano lo scorrere del tempo secondo per secondo e non solo minuto per minuto come oggi.

Da segnalare anche che l’Apple Watch 10 oltre che più grande è anche più sottile. Grazie ad una differenza strutturale esterna ma anche ad una nuova scheda logica. lo spessore si è ridotto del 10%.

Oltre a questo il guscio ha anche un profilo più affinato ed è anche più leggero. La versione in alluminio pesa il 10% meno. La versione in titanio

Apple Watch 10 fa un altro passato avanti e, come previsto, introduce il rilevamento delle apnee del sonno.che, come previsto, sostituisce quella in acciaio, pesa il 20% meno di quest’ultima.

Apple Watch 10, anche per il numero che porta, offre anche una serie di altre novità che elenchiamo per punti

Processore S10

Riproduzione dell’audio di musica e podcast

isolamento della voce durante le chiamate

Termometro per la temperatura dell’acqua

Misurazione della profondità dell’acqua fino a 6 metri

Nuova applicazione per la misurazione delle maree

Compatibilità con l’applicazione Oceanic

Apple Watch 10 nella versione da 46 mm che è quella in sconto ha un prezzo di base di 486 €. A questa cifra è rimasto collegato fino ad oggi. Adesso lo potete comprare con l’11 % di sconto risparmiando 56 €.