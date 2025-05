Kingston Fury Renegade G5 è l’SSD per chi vuole prestazioni estreme

La maggior parte degli utenti può continuare a vivere e lavorare senza problemi (e spendendo meno) con unità SSD Gen4, invece l’ultimo modello Kingston Fury Renegade G5 è progettato per chi vuole e necessita il massimo, senza alcun compromesso, e per averlo è disposto a spendere un po’ di più.

Stiamo parlando di montaggio video, flussi di lavoro ad alta intensità di dati, workstation PC e portatili di ultima generazione pronti per lo standard PCIe 5.0, inclusi modder e gamer. Non a caso la divisione Fury di Kingston è specializzata in prodotti e soluzioni ad altissime prestazioni, come dimostrano le specifiche tecniche stratosferiche di Renegade G5.

Si tratta di un SSD M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 basato sul controller più recente e memorie NAND 3D TLC in grado di raggiungere fino a 14.000 MB al secondo in scrittura e 14.800 MB/s in lettura, superando due milioni IOPS di operazioni di input e output al secondo.

Come in ogni SSD le prestazioni variano in base alla capacità: per avere il massimo assoluto bisogna scegliere i modelli da 2TB e 4TB. In ogni caso il modello da 1TB raggiunge velocità di 11.000 MB al secondo in scrittura e 14.200 MB/s in lettura.

Nonostante le prestazioni da primato l’unità è progettata per funzionare sempre al massimo preservando l’efficienza, riducendo calore e consumi di energia. A questo contribuiscono il controller Silicon Motion SM250 costruito con processo litografico a 6 nanometri e memoria cache DRAM DDR4 a basso consumo. È compatibile con i sistemi Gen3 e Gen4 ma in questi casi non è possibile raggiungere le prestazioni massime erogate da questo SSD.

Kingston Fury Renegade G5, prezzi e disponibilità

L’SSD Fury Renegade G5 è già disponibile sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon in tre capacità.

Su Amazon si parte da 1TB al prezzo di 204 euro, il modello da 2TB costa 314 euro, infine la versione top da 4TB a 575 euro: i prezzi possono variare in base agli sconti e alla richiesta.

