C&C S.p.A. acquisisce iDeal in Lituania, cresce la rete Apple nei Paesi Baltici

C&C Apple Premium Partner ha annunciato ufficialmente il completamento dell’acquisizione del brand iDeal, questa volta in Lituania, con l’ingresso di 7 nuovi negozi nella propria rete retail. Dopo le recenti operazioni in Estonia e Lettonia, l’espansione in Lituania rappresenta un ulteriore passo strategico nel consolidamento della presenza di C&C nei Paesi Baltici.

Con questa acquisizione, C&C raggiunge una presenza capillare in 8 nazioni europee e tocca quota 130 negozi, rafforzando la propria posizione come uno dei principali riferimenti nel settore retail tecnologico legato all’ecosistema Apple.

“L’ingresso di iDeal in Lituania nel nostro gruppo rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita internazionale della nostra azienda – si legge in una nota del Consiglio di Amministrazione di C&C S.p.A. – È un’operazione che ci consente di rafforzare la nostra presenza nei mercati Baltici e, al tempo stesso, di integrare un team con un know-how consolidato e una visione allineata alla nostra. Continueremo a investire nella qualità, nella formazione e in un modello di retail centrato sulle persone e sulla tecnologia. Siamo orgogliosi di accogliere iDeal e il suo team all’interno di C&C. Questa operazione rappresenta per noi non solo un’espansione geografica, ma un ampliamento del nostro patrimonio di competenze e relazioni con i clienti”.

L’ingresso di iDeal in Lituania nel gruppo C&C è anche un riconoscimento alla storia e all’eccellenza di un brand che ha contribuito in modo significativo alla diffusione dei prodotti Apple nel Paese. iDeal ha iniziato la sua attività nel 1997, quando Apple era conosciuta principalmente da professionisti dell’editoria, del design e da una ristretta cerchia di esperti IT. La visione del team iDeal, però, era chiara fin dall’inizio: credere nella capacità dei prodotti Apple di rivolgersi a un pubblico più ampio, grazie alla loro qualità, innovazione e flessibilità.

Nel 2007, iDeal ha aperto il primo Apple Store dedicato in Lituania, posizionandosi come pioniere nel retail tecnologico del Paese. Negli anni, ha ottenuto importanti riconoscimenti da Apple: 3 negozi con status di Apple Premium Partner, il più alto riconoscimento per un partner Apple, 3 store Apple Premium Reseller e 1 negozio Apple Authorised Reseller. Questi traguardi sono stati raggiunti grazie a un costante investimento nella formazione del personale, che ha seguito programmi ufficiali Apple per offrire un servizio di altissimo livello e consulenze personalizzate.

Un’eredità di competenze e attenzione al cliente che rappresenta una solida base su cui costruire l’integrazione con il mondo C&C. Nei prossimi mesi prenderà infatti il via il processo di rebranding dei negozi iDeal in Lituania, che verranno gradualmente integrati nella brand identity di C&C, condividendone valori, visione e missione. Sarà centrale il payoff aziendale People Around Technology, che mette le persone al centro dell’esperienza tecnologica, in piena continuità con l’approccio consulenziale e orientato alla qualità che ha sempre contraddistinto entrambe le realtà.

Per ulteriori informazioni visitate il sito di C&C.