Video aerei in 8K col drone Xiaomi Mijia in sconto a 34 €

Se cercate un drone per riprese aeree in alta qualità, valutate l’acquisto dello Xiaomi Mijia V88 attualmente in sconto.

Questo modello monta una videocamera 8K con un angolo di campo di 129° che permette quindi di registrare con un’ampia visuale, utile per riprendere paesaggi o scene in movimento senza sacrificare porzioni importanti dell’inquadratura.

Grazie alla possibilità di inclinare la videocamera in remoto di 90°, è possibile passare da riprese frontali a quelle verticali senza dover intervenire manualmente sul dispositivo.

Il tutto è accompagnato da un sistema che assorbe le vibrazioni offrendo riprese stabili anche in presenza di vento o durante movimenti rapidi, riducendo la necessità di post-produzione per correggere i tremolii indesiderati.

L’autonomia è un altro punto di forza: la batteria da 2200 mAh promette fino a 45 minuti di utilizzo con una sola carica, un tempo sufficiente per completare sessioni di volo anche piuttosto impegnative senza dover interrompere l’attività.

Per controllarlo c’è il telecomando remoto con portata di 1.500 metri che offre quindi ampia libertà sia nella scelta dell’inquadratura che nella pianificazione delle riprese.

Questo drone inoltre è un modello pieghevole: una volta richiuso, occupa uno spazio di circa 13 x 8 x 5,5 cm perciò è particolarmente facile da trasportare e riporre.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 34 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

