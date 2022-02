Celly svela cover e supporti per iPhone e non solo a MWC 22

A MWC 2022 anche Celly, produttore di lungo corso di accessori per smartphone: alla kermesse in corso presenta Snap, Ultra e Planet, le nuove collezioni smart del marchio italiano.

Snap Collection è la collezione che offre massima resistenza durante le attività più intense. Si tratta di una collezione di supporti con sistema di fissaggio a incastro con aggancio extra-sicuro, per garantire stabilità e resistenza dello smartphone su qualsiasi strada e qualsiasi mezzo, rendendolo così il supporto da scegliere per chi ama le attività offroad e gli sport all’aria aperta.

È possibile scegliere tra una placca adesiva universale da applicare sul retro dello smartphone o una cover con sistema di aggancio integrato (compatibile con iPhone 13 e iPhone 13 Pro) che consentono di agganciare lo smartphone al supporto prescelto, sia in posizione orizzontale sia verticale.

Gli accessori della gamma sono molteplici e pensati per accompagnare i consumatori nelle più svariate escursioni: in auto Snapvent si posiziona sulla bocchetta di aerazione; in moto, invece, è possibile scegliere tra Snapmirror – che si fissa sullo specchietto – e Snapmotorbike, che si applica al manubrio, ed è compatibile anche con i monopattini; entrambi possono contare su una testina regolabile in inclinazione e a 360° in rotazione.

Infine, gli amanti della bici possono affidarsi a Snapbike, con sistema di fissaggio al manubrio, o Snapflex, arricchito di custodia touch waterproof removibile con chiusura a zip, adatta per smartphone fino a 6,9”.

La linea sarà disponibile da maggio, con la placca universale adesiva al costo di 9,99 €, la cover con sistema di aggancio integrato a 24,99 €, Snapvent a 24,99 €, Snapmirror a 39,99 €, Snapmotorbike a 39,99 €, Snapflex a 49,99 € e Snapbike 29,99 €.

L’altra collezione di Celly presentata al MWC 2022 prende il nome di Ultra, e si tratta di una nuova cover studiata per garantire protezione ma risultando comunque sottile, appena 2.8 millimetri di spessore. Presenta bordi ergonomici e texture antiscivolo per una presa salda. Inoltre, i bordi rialzati e rinforzati assicurano una maggiore protezione della fotocamera.

Per questa serie è possibile scegliere tra la cover Ultra e UltraMag: quest’ultima è dotata di modulo integrato Magsafe, compatibile con la tecnologia di ricarica wireless di Apple. La linea sarà disponibile da marzo. Cover Ultra al prezzo di 24,99 € e Cover Ultramag a 29,99 €.

Ultima, ma non ultima, le linea di cover che pensa al pianeta, realizzata in TPU al 100% riciclato, e che prende il nome di Planet:

Con questa nuova gamma prende vita una produzione sostenibile di prodotti certificati dal Global Recycled Standard, che non solo garantisce l’impiego di materiali riciclati ma assicura anche la conformità a specifici criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della produzione. Planet, inoltre, è totalmente eco-friendly, anche nell’imballaggio, essendo al 100% privo di plastica

Le cover per smartphone, prima espressione di questa nuova linea, sono realizzate in TPU morbido al tatto e al 100% riciclato. Sono compatibili con iPhone 13 e iPhone 13 Pro (disponibile nei colori viola, rosso e nero) e con Samsung S22 (nei colori bianco e nero).

Disponibili da maggio a un prezzo al pubblico consigliato a partire da € 14,99.

Per tutte le notizie riguardanti il MWC 2022 vi rimandiamo a questa pagina, costantemente aggiornata, con foto e notizie dalla manifestazione in corso.