CES 2026: le soluzioni Smart di Dreame per casa e giardino

Anche Dreame ha partecipato al CES 2026 mostrando i suoi nuovi prodotti dell’anno per la casa e il giardino connesso, con una gamma che spazia dai robot tosaerba ai forni combinati a vapore, inclusi lavastoviglie e frigoriferi.

Giardino

Per quanto riguarda i robot per il prato, la nuova serie A3 AWD Pro, in Italia da marzo 2026, include i modelli 3500 (2.599 €) e 5000 (2.999 €) che possono essere impiegati su giardini con superficie calpestabile fino a 5.000 metri quadrati.

Questi robot utilizzano il sistema di navigazione OmniSense 3.0 che combina LiDAR 3D a 360°, visione binoculare AI e telecamere HDR 1080p per una mappatura automatica senza cavi perimetrali o beacon.

La serie è dotata di motori 4WD, ruote omnidirezionali anteriori e ruote posteriori fuoristrada per muoversi su pendenze fino all’80% e ostacoli fino a 5,5 cm. I dischi a doppia lama flottanti offrono una larghezza di taglio di 40 cm regolabile da 3 a 10 cm, mentre il sistema EdgeMaster 2.0 estende la falciatura fino ai bordi.

La batteria è da 36 V e 10 Ah, abbastanza per poter falciare fino a 5.000 metri quadrati al giorno, grazie anche al sistema di ricarica e ripresa automatica. Sono presenti anche funzioni di rilevamento ostacoli, video in tempo reale, missioni di pattugliamento e avvisi antifurto tramite GPS e scheda ESIM 4G integrata.

Elettrodomestici

Tra gli elettrodomestici invece Dreame ha approfittato del prestigioso palcoscenico offerto dalla fiera di Las Vegas per presentare il forno combinato a vapore OZ60 Pro (1.599 €), con vano da 81 litri e temperatura regolabile fino a 260°C, che appunto combina cottura a vapore, convezione e frittura ad aria.

La serie comprende anche le lavastoviglie DZ60 Pro (999 €) e DZ40 Pro (899 €), entrambe dotate di sistema di lavaggio HydraFlow a 360° e braccio FlexWing Spray Arm, con asciugatura ad aria calda e controllo remoto tramite app Dreame.

Per la conservazione degli alimenti invece è stato presentato il frigorifero Mega Pro 456L (849 €), disponibile anche nel modello 409L (699 €), con isolamento ultrasottile, compressore inverter, sistema No Frost e zona FreshFlex Multi-Mode per regolare la temperatura da -1°C a 4°C. Include anche un sistema di purificazione dell’aria interno per ridurre odori e mantenere la freschezza.

Altro dal CES 2026

Per tutte le notizie dedicate all’edizione 2026 della fiera dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas vi basta sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.