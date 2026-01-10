Il peggio del CES 2026, i prodotti di dubbia utilità di quest’anno

Non tutte le novità viste alC onsumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas sono degne di note e, come sempre, non mancano prodotti inutili, discutibili e senza logica. Repair.org, la coalizione che vede tra i suoi membri realtà quali iFixit e la Electronic Frontier Foundation ha stilato un elenco di prodotti scarsamente utili, per niente innovativi e che, in alcuni casi, rendono persino peggiore la vita degli utenti.

Di seguito un elenco dei prodotti indicati come i peggiori di quest’anno al CES 2026:

– In generale e dal punto di vista della riparabilità: i frigoriferi Family Hub di Samsung con funzionalità AI: indicati come esageratamente ultra-ingegnerizzati, difficili da riparare, utili per fare di tutto ma che dovrebbero semplicemente essere d’aiuto per conservare e refrigerare gli alimenti.

– Privacy: Ring, la società di videocamere di sorveglianza di proprietà di Amazon, ha mostrato nuove funzionalità AI per le videocamere e i campanelli con sistemi di riconoscimento facciale e relativi ecosistemi di app che portano a funzionalità di terze parti ancora più invasive.

– Sicurezza: i tapis roulant UltraTread di Merach; la contestazione riguarda la funzionalità allenatore AI di fitness che raccoglie dati sensibili con scarse garanzie in termini di sicurezza, al punto che nella privacy policy è espressamente dichiarato che l’azienda “non può garantire la sicurezza delle vostre informazioni personali”.

– Impatto ambientale: il peggiore prodotto in questa categoria è “Lollipop Star“, un assurdo lecca-lecca elettronico di cui nessuno sentiva la mancanza, un prodotto usa e getta in grado di riprodurre effetti sonori, indicato come esempio puro di spazzatura elettronica superflua.

– Catagoria Enshittification: il “premio” è stato assegnato all’app eBike Flow di Bosch per segnalare batterie e altri componenti (motore, display) delle ebike come rubate, sfruttando un sistema di assegnazione digitale, un meccanismo che spinge verso i blocchi digitali che rendono complicato usare componenti di terze parti, peggiorando la gestione di ricambi e accessori.

– Categoria “Chi ha chiesto questa cosa?” – il prodotto che nessuno ha chiesto è il Personal AI Barista di Bosch, macchina del caffè con assistente vocale, abbonamenti e funzionalità varie che non servono per chi la mattina ha semplicemente bisogno di preparare un caffè o un cappuccino.

– Scelta del pubblico: Lepro Ami AI “Soulmate”, un sistema di videosorveglianza da scrivania, sempre in ascolto, un dispositivo cilindrico con display OLED da 8″ con tracciamento oculare e fotocamera che mostra un avatar che dovrebbe far compagnia dà all’utente dando l’illusione di occupare uno spazio fisico.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.