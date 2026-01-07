CES 2026, UGREEN svela il futuro della casa intelligente con NAS AI e un nuovo ecosistema di sicurezza

Al CES 2026 in corso, UGREEN ha alzato il sipario sulla sua visione più ambiziosa di sempre, denominata “Activate Smarter Living”. Il noto marchio di elettronica di consumo ha presentato un portafoglio di prodotti per la vita connessa che spazia dall’archiviazione dati intelligente alla sicurezza domestica proattiva, fino a soluzioni di ricarica avanzate.

La novità più rilevante riguarda l’espansione della pluripremiata gamma NASync con i nuovi modelli iDX6011 e iDX6011 Pro. Questi dispositivi di archiviazione di rete sono progettati per portare un’intelligenza artificiale sicura e locale all’interno di case, studi creativi e piccole imprese. Sotto la scocca, i nuovi NAS vantano specifiche di livello enterprise: processori Intel Core Ultra, fino a 64GB di memoria LPDDR5x, doppia rete 10GbE e doppie porte Thunderbolt 4, con una capacità di archiviazione scalabile fino a 196TB.

AI locale

Ciò che distingue veramente la serie iDX è l’integrazione di un’AI completamente locale, che trasforma il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri dati. Grazie a funzioni come la “Universal Search”, è possibile cercare file descrivendo concetti, scene o ricordi parziali, piuttosto che affidarsi a parole chiave esatte. Il sistema include anche “Uliya AI Chat”, un modello linguistico integrato che permette di interrogare il proprio database privato, riassumere documenti e generare note offline.

SynCare, sicurezza domestica proattiva

UGREEN ha colto l’occasione del CES per entrare ufficialmente nel mercato della sicurezza domestica con la serie SynCare. Si tratta di un sistema all-in-one che unisce telecamere per interni ed esterni, videocitofoni e un display di controllo centrale in un’unica rete intelligente. Il cuore del sistema è un’IA multimodale capace di comprendere il contesto e anticipare le esigenze, andando oltre la semplice registrazione passiva per interpretare attivamente gli eventi.

Indoor Cam ID500 Pro e ID500 Plus

L’ecosistema comprende le videocamere da interno Indoor Cam ID500 Pro (4K) e ID500 Plus (2K), entrambe dotate di tracciamento pan-tilt per riconoscere persone e animali domestici.

Outdoor Cam

Per l’esterno, la Outdoor Cam OD600 Pro offre un design ibrido bullet/PTZ con zoom ottico e registrazione continua 24/7, resistente alle intemperie. Rimanendo sempre all’estero, la sorveglianza dell’ingresso è affidata al Video Doorbell DB600 Pro, che offre una visuale a figura intera con risoluzione 4K+2K.

Tutti questi dispositivi convergono nel SynCare Smart Display D500, un hub centrale che gestisce il tutto garantendo la privacy grazie all’archiviazione locale crittografata tramite i NAS UGREEN, eliminando così canoni cloud e rischi di fughe di dati.

Potenza da scrivania, Nexode Pro 300W

A completare la lineup presentata a Las Vegas c’è il caricabatterie da scrivania Nexode Pro 300W GaN. Pensato per postazioni di lavoro e famiglie con molti dispositivi, questo caricatore a otto porte distribuisce intelligentemente l’energia per garantire velocità e protezione ottimali.

Dispone di tre porte PD 3.1 da 140W per la ricarica rapida dei laptop e una porta DC dedicata da 240W per workstation e laptop da gaming. Un display TFT da 3 pollici mostra lo stato di ricarica in tempo reale, mentre la tecnologia Thermal Guard assicura la sicurezza anche durante l’erogazione di alta potenza.

Disponibilità e Prezzi

Per quanto riguarda la disponibilità, i preordini per la serie NASync sono già aperti sul sito dedicato, con una campagna Kickstarter prevista per marzo. I prezzi variano dai 999 dollari per il modello base ai 1.559 dollari per la versione Pro con 64GB di RAM, con sconti significativi per chi prenota in anticipo.

La serie SynCare arriverà nella seconda metà del 2026, mentre il caricatore Nexode Pro sarà disponibile intorno al secondo trimestre dello stesso anno.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.